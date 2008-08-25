İçki dayağına ABD incelemesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Keçiören’deki evine 500 metre mesafede büfe işleten Metin Şahin’in, AKP’li Keçiören Belediyesi’nin zabıta görevlileri tarafından dövülmesi ABD Hükümeti’nin de dikkatini çekti.



ABD’nin Ankara Büyükelçiliği konuyu incelemesi için Başkatip Jeff Colins’i görevlendirdi. Başkatip Colins bu çerçevede geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’i ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldı.



Ankara’nın Keçiören semtinde alkollü içki sattığı için belediye ile mahkemelik olan büfeci Metin Şahin'in belediye görevlilerince dövülmesinin yankıları sürüyor. AKP’li Turgut Altınok’un Belediye Başkanı olduğu ilçede yalnızca birkaç içkili restoran bulunuyor. İlçede, gece saat 23.00’ten sonra içki satışına izin verilmiyor.



CHP’Lİ ATEŞ’E ZİYARET



İlçede son yaşanan dayak olayı ile gözler bir kez daha Keçiören Belediyesinin uygulamalarına çevirirken, konu ABD Hükümeti’nce de yakın takibe alındı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Büyükelçilik Başkatibi Jeff Colins’i söz konusu dayak olayını araştırmakla görevlendirirken, Colins de çalışmalarına başladı.



Başkatip Colins, bu çerçevede ilk olarak dayak olayının mağduru Metin Şahin’i evinde ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’ten bilgi aldı. Büyükelçilik Başkatibi Colins, geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi’nde ziyaret ettiği Ateş’e, “Konuyu yakından takip ediyoruz, gelişmeleri hem ABD hem de AB yetkililerine rapor edeceğiz. Kaygı verici bir olay” dedi. Görüşmenin ayrıntılarını anlatan CHP’li Ateş şunları söyledi:



“Olaya son derece duyarlı olduklarını gösterdiler. Onlar da Belediye Başkanı ve Hükümet yetkililerinin konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmamasını eleştirdiler. Bana, Türkiye’deki insan hakları derneklerinin konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmadığını sordular. Ben de, onların ilgi alanının ‘türban ve bölücü’ faaliyetler olduğunu belirttim. Önümüzdeki günlerde dayağa maruz kalan Metin Şahin’i ziyaret edeceklerini söylediler. AKP Hükümeti’nin konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamasına da tepki gösterdiler. Konuyla ilgili araştırmaları bitince, bir rapor hazırlayacaklarını ve bu raporu kendi yetkililerine ve AB diplomatlarına da aktaracaklarını ifade ettiler. Ayrıca Başkentin göbeğinde böyle bir olayın yaşanmasının da kaygı verici olduğunu söylediler.”



AKP ZİHNİYETİ DEĞİŞMEMİŞ



"Dayak vahşetinin ardından ne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ne de Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’tan bir açıklama gelmediğini" hatırlatan Ateş, şunları söyledi:



“Burada, bir vatandaşımız şehir eşkıyaları tarafından öldüresiye dövülüyor. Bu işte sorumluluk sahibi olduğu öne sürülen Belediye Başkanı susuyor. İçişleri Bakanı susuyor. Hükümet kanadından bir ses yok. CHP dışındaki diğer muhalefet partilerinden de ses yok. O kadar insan hakları derneği var, bir tanesinden bir açıklama gelmedi. Bütün bunlar kaygı verici ve düşündürücü şeyler. Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından herkes AKP’nin olumlu yönde değişeceğini, en azından karara uygun hareketler ortaya koyacağını bekliyordu. Şimdi bu dayak olayıyla görüldü ki AKP zihniyetinde bir değişiklik olmamış. Kendilerinden olmayanlara faşizanca davranıyorlar. Beni üzen, bu olay karşısında kendi yetkililerimiz sessiz kalması. Her fırsatta eleştirdiğimiz ABD ise bu olaya sahip çıktı ve konuyu incelemeye aldı. Umarım bu durum bir ders olur.”

