İçişleri, Halkevleri’ne karşı

Halkevleri’nin “kamu yararına dernek” statüsünün kaldırılması için Bakanlar Kurulu’na rapor gönderildiği ortaya çıktı..



Söz konusu raporu, Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davasının ardından dikkatlerin odaklandığı Türkiye’deki Deniz Feneri Derneği ile ilişkileri açığa çıkan İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettişlerinin son dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “yumurtalı” eylemler ardından oluşturdukları anlaşıldı.



Bilgiler gizli!



19 Şubat 1932’de kurulan DP döneminde kapatılarak mal varlığına el konulan, Gazanfer Özcan’dan Muzaffer İzgü’ye, Nejat Uygur’dan Zihni Göktay’a kadar onlarca tiyatrocu, yazar ve akademisyenin yetişmesine öncülük eden Halkevleri’ne yönelik denetleme süreci, 2004’te bazı gazetelerde yer alan “Atatürk’ün kurduğu Halkevleri, örgüt yuvası olmakla suçlanıyor” haberlerinin ardından başladı.

İçişleri Bakanlığı, haberlerin ardından aleyhinde soruşturma olup olmadığını soran derneğe “bilgiler gizli” yanıtı verdi.



Yumurta eylemleri



Soruşturmanın başladığı ise derneğin 2006’da AKP’ye karşı ülke genelinde başlattığı eylemlerden sonra açığa çıktı. Erdoğan’ın, Trabzon ve Mersin’de yumurta atılarak protesto edilmesinden bir süre sonra Ankara Vergi Dairesi, Halkevleri’ne ait 2004 ve 2005 defterlerini incelemek üzere talep etti. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı da 28 Nisan 2006’da denetleme yapılacağını bildirdi ve bu denetlemelerin “olağan” olduğu öne sürüldü.



Soruşturma bitti



Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı müfettişleri, denetlemeyi geçen yıl tamamladı.

Hazırlanan raporda, mali ve siyasi nedenlerle Halkevleri’nin “kamu yararına dernek” statüsünün kaldırılması gerektiği belirtildi. Bakanlık da rapora onay vererek, Bakanlar Kurulu’na sevk etti.



‘Fener’ standardı!



2006’da Filistin ve Lübnan halkına destek amacıyla yardım kampanyası düzenleyen Halkevleri, yiyecek, giyim, kırtasiye gibi “ayni” nitelikteki yardımı doğrudan Filistin’e götürmek istedi. Dernekler Dairesi yurtdışına ayni yardımların sadece Kızılay eliyle yapılabileceğini belirtince Halkevleri yardım malzemelerini Kızılay’a teslim etti. Ancak aynı dönemde Deniz Feneri Derneği’nin yardımı doğrudan Filistin’e götürdüğü anlaşıldı. Derneğin yardımı Mersin Limanı’ndan gemiye yüklerken ve Filistin’de dağıtırken onlarca haber yayımlanmasın rağmen bakanlık müdahalede bulunmadı.



Milliyet, bir süre önce deTürkiye’deki Deniz Feneri Derneği’nin 2006’da İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi’nin koordinesinde hazırlanan “Dernekler Mevzuatı” adlı kitabı bastırıp dağıttığını açığa çıkarmıştı.



