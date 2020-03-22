İçişleri Bakanlığı: Stoklanan koruyucu maske, tulum ve gözlüklere gerektiğinde el konacak

T24 Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu koruyucu maske, tulum ve gözlüklere gerektiğinde el koyabilecek. Bakanlıktan gönderilen 'çok acele' ibareli genelgede, her türlü medikal malzeme satan işletmelerin stoklarının tespit edileceği ve gerek görülen durumlarda el konulacağı aktarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzası bulunan genelgede, acil müdahaleyi gerektiren Covid-19 salgınını önlemek, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için medikal malzeme satan işletmelerin stoklarının tespit edileceği, gerek görülen durumlarda malzemelere el konulacağı belirtildi.

Genelgede, salgının ortaya çıkmasıyla birlikte üretim ve satış yapan bazı firmaların talebin artması sonrası yüksek fiyata satma beklentisiyle iç piyasaya vermekten kaçındığı; bu durumun salgınla mücadeleyi zorlaştırdığı ve sağlık çalışanları ile vatandaşların hayatını riske attığı vurgulandı.

İçişleri bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi şöyle: