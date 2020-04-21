T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

İçişleri'nden Ramazan genelgesi: Toplu katılım gösterilen iftar, sahur gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek

"Fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak"

21 Nisan 2020 23:48

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler ile iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

Genelgede öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde:

  • Pide kuyruklarını engellemek için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişeler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.
  • Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek.
  • İftar saatleri öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek için iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısı arttırılacak.
  • Mezarlık ziyaretleri kontrollü olarak yapılacak, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.
  • Ramazan ayında market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler artırılacak.

ETİKETLER

İçişleri BakanlığıiftarsahurRamazanRamazan ayıİçişleri RamazanRamazan KoronavirüsKoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24