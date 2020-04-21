İçişleri'nden Ramazan genelgesi: Toplu katılım gösterilen iftar, sahur gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler ile iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

Genelgede öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde: