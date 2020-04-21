İçişleri'nden Ramazan genelgesi: Toplu katılım gösterilen iftar, sahur gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler ile iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.
Genelgede öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde:
- Pide kuyruklarını engellemek için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişeler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.
- Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek.
- İftar saatleri öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek için iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısı arttırılacak.
- Mezarlık ziyaretleri kontrollü olarak yapılacak, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.
- Ramazan ayında market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler artırılacak.