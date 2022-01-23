İçişleri Bakanlığı'ndan 'Zikir çeken rütbeliler' iddiasına yanıt: Tamamı yalan ve iftiradan ibaret

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın Jandarma Genel Komutanlığı’nda ‘zikir çeken rütbeliler’ iddiasına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan yanıt geldi. Açıklamaların gerçekle ilgilisi olmadığını söyleyen Ersoy, "Tamamı yalan ve iftiradan ibaret" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili iddialarına yanıt geldi. "Tamamı yalan ve iftiradan ibaret" diyen Ersoy, "Kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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"Dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına asla izin verilmeyecek"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklamaları şöyle:

"Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır” sözü misali, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iddia ile Murat Bakan’ın da başka vesilelerle terörle mücadelesiyle devletine, vatanına, milletine borcunu ödeyen Kahraman Jandarma Teşkilatımızı bu başarısından dolayı iftiralarıyla yıpratmak isteyenler tarafından harekete geçirildiği görülmektedir.

Murat Bakan gibiler ve HDP’li dostları ne kadar üzülseler de Kahraman Jandarmamız kanunlardan, milli ve manevi değerlerinden aldığı güç ve ilhamla vatanını savunmaya devam edecektir. Tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan bu ve benzeri iddialarla “Mehmetçik Ruhuyla”inançla ve kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir. Tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan bu ve benzeri iddialarla “Mehmetçik Ruhuyla” inançla ve kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir."