CHP’li Bakan'dan Soylu’ya: Odalarında zikir çeken rütbeliler kimler?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili bazı iddiaları Meclis gündemine taşıdı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sorular yöneltti.

"Karargâhta paçalarını sıvayarak gezen, terlikle görev yapan, odalarında zikir çeken rütbeliler" iddiası

CHP’li Bakan söz konusu iddiaları önergesinde şu şekilde ifade etti:

“Bazı rütbelilerin ‘şeyhi gözlerine sürme çektiği’ için kendisi de gözlerine sürme çekerek içtimaya çıktığı; askerlerin, kafalarına taktıkları farklı renklerdeki takkelerle gruplaşarak ayrı zamanlarda gruplar halinde mescitte ibadet ettikleri; diğer yandan da herhangi bir tarikata/cemaate/gruba mensup olmadan mescide giden genç personelleri sindirerek kendi cemaatlerine/tarikatlarına dahil etme çabası içinde oldukları; Jandarma Genel Komutanlığı’nın koridorlarında paçalarını sıvayarak gezen, mesai saatleri içerisinde ayağında terlik ile görev yapan birçok rütbelinin olduğu; Genel Komutanlık Karargahına tarikat mensubu sivilleri davet eden rütbelilerin olduğu; yine Jandarma’nın en mahrem yeri harim-i ismeti olan İstihbarat Başkanlığı’nın odalarında zikir çeken rütbelilerin olduğu öne sürülmektedir.”

"Tüm bu iddialar, araştırmaya, soruşturmaya ve izaha muhtaçtır"

CHP’li Murat Bakan, önergesinde şunlara dikkat çekti:

“Fetullahçı Terör Örgütü’nden boşalan kadroların şimdi de başka cemaatlerce doldurulduğu, özellikle en kritik yerlerde cemaat yapılanmalarının olduğu, örneğin Personel Başkanlığı’nda bir cemaatin, İstihbarat Başkanlığı’nda başka bir cemaatin etkin olduğu, bu cemaatler arasında özellikle atama dönemlerinde sert fikir ayrılıklarının yaşandığı iddia edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir (Anayasa madde 2) ve tüm bu iddialar, araştırmaya, soruşturmaya ve izaha muhtaçtır.”

Murat Bakan, Süleyman Soylu’ya sordu:

1- Jandarma Genel Komutanlığı’nda gözlerine sürme çekip içtimaya çıkanlar kimlerdir? Bu iddia araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa nasıl sonuçlanmıştır? Araştırılmadıysa gerekçesi nedir?

2- Jandarma’nın en mahrem yeri harim-i ismeti olan İstihbarat Başkanlığı’nın odalarında zikir çeken rütbeliler kimlerdir? Bu iddia araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa nasıl sonuçlanmıştır? Araştırılmadıysa gerekçesi nedir?

3- Jandarma Genel Komutanlığı’nın koridorlarında paçalarını sıvayarak gezen, mesai saatleri içerisinde ayağında terlik ile görev yapan rütbeliler kimlerdir? Bu iddia araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa nasıl sonuçlanmıştır? Araştırılmadıysa gerekçesi nedir?

4- Karargâha tarikat mensubu sivilleri davet eden rütbeli kimdir? Bu iddia araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa nasıl sonuçlanmıştır? Araştırılmadıysa gerekçesi nedir?

5- Jandarma Genel Komutanlığı’nda askerlerin, kafalarına taktıkları farklı renklerdeki takkelerle gruplaşarak, örneğin Menzilcilerin siyah takke takarak, ayrı zamanlarda gruplar halinde mescitte ibadet ettikleri; aynı zamanda herhangi bir tarikata/cemaate/gruba mensup olmadan mescide giden genç personelleri sindirerek kendi cemaatlerine/tarikatlarına dahil etme çabası içinde oldukları yönündeki iddialara dair açıklamanız nedir? Bu iddia araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa nasıl sonuçlanmıştır? Araştırılmadıysa gerekçesi nedir?

6- Jandarma Genel Komutanlığı’nda tarikat/cemaat yapılanması olduğu doğru mudur? Bu konuda yürütülen bir araştırma/çalışma/soruşturma var mıdır? Varsa detayları nedir? Yoksa gerekçesi nedir?