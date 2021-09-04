İçişleri Bakanlığı'ndan stadyumlara giriş tedbirleri konusunda ek genelge

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Stadyumlara Giriş Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi.

Genelgede müsabakalarda uygulanacak Covid-19 tedbirlerinin daha önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bildirildiği hatırlatıldı.

Ancak son günlerde Türkiye Futbol Federasyonunun “Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatında” aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması hususunun açıkça belirtilmesine rağmen bazı müsabakalarda bu şartı taşımayan taraftarların stadyuma girmeye çalıştıkları, mani olunması durumunda kolluk görevlileri ve özel güvenlik personeli ile taraftarların karşı karşıya getirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

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Bu durumun önüne geçilebilmesi ve stadyumda bulunacak taraftarların sağlığının korunması için alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı: