Aşı olmayanlar lig maçlarına bilet almak için PCR testi olmak zorunda

Süper Lig'in bilet satıcısı Passo, maçlara bilet alırken ve giriş yaparken uyulacak kuralları hatırlattı. Aşısızlar en az 2 gün önceden PCR testi verip HES uygulamasında risksiz görünmek zorunda.

13 Ağustos Cuma günü başlayacak Süper Lig'de seyircilerin stadyumlara girişi hakkında bilgilendirme yapıldı. TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre, maçlara girmek isteyen kişiler aşı takvimlerini en az 14 gün önce tamamlamış olmalı.

"Aşı olmamış seyirciler PCR testi yaptırmak zorunda"

Aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyirciler, maçtan 2 gün önce PCR testi yaptırmak ve HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasında "Risksiz" olarak gözükmek zorunda. Aşısızlar biletlerini 'risksiz' olarak göründükleri zaman alabilecekler. Kendisine aşı hakkı tanınmamış 18 yaş altı kişiler de aynı uygulamaya tâbi tutulacak.

Covid-19 geçirmiş seyirciler

Covid-19 geçirmiş seyirciler, hastalıklarının üzerinden 180 gün geçmemiş ise bilet alabilecek. Kararda "Hastalıklarının üzerinden 180 gün geçmiş ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu aşı takvimlerini tamamlamamış ve/veya maçtan 48 saat önce PCR testi yaptırmamış ve sonucu negatif olmayan seyirciler stadyuma giriş yapamayacaktır."

Yabancı seyirciler içinse şu kural duyuruldu: "Passolig kartlarını Pasaport numaraları ile çıkarmış yabancı uyruklu seyircilerin, müsabaka gününden en az 48 saat önce PCR testi yaptırmaları, test sonuçlarının Sağlık Bakanlığı'na aktarılması, Sağlık Bakanlığı tarafından HES uygulamasına işlenmesi ve Passolig tarafından sorgulanması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış olan PCR test sahiplerinin bilet alım ve bilet transferi hakkı olmayacaktır."