İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması: Genelge hatırlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlamasıyla ilgili hatırlatmalarda bulunulurken, "Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00’de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sonlanacaktır. Bakanlığımızca daha önce çıkarılan genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili hatırlatma yapan İçişleri Bakanlığı, "Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir" dedi.

Açıklama şöyle devam etti: