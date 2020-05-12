İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Seyahat kısıtlaması ile ilgili detaylar belli oldu

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri (Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelge ile Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması bu gece (11 Mayıs) saat 24:00’dan itibaren sona eriyor. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 İlde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

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Bakanlık, daha önce alınan kararlar doğrultusunda Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla ilerinde giriş/çıkış kısıtlamaları kaldırılarak Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerine yapılacak tüm giriş/çıkışlar için getirilen kısıtlama uygulamasının 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24:00'ten 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’ae kadar geçici olarak devamının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına dair devam eden tedbir uygulaması, Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirilerek; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüs'le mücadelede alınan önlemler neticesinde vaka artış hızı ile salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma gibi olumlu gelişmeler göz önüne alınarak aşağıdaki kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre;

1- Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

2- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bu kapsamda, valiler tarafından, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış sınırlaması tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.

Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.