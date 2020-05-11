Erdoğan, 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu, 9 ilde daha seyahat kısıtlaması kaldırıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-19 Mayıs tarihleri arasında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyururken, 9 il için daha seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Geçtiğimiz hafta 7 ildeki giriş-çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu hafta yaptığımız değerlendirmede 9 ilimiz için daha sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizdir" dedi. Böylece seyahat kısıtlamasının uygulandığı 15 şehir kaldı.

65 yaş üstü vatandaşlar için belli günler ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması uygulamasından memnun kalındığını belirten Erdoğan, uygulamanın çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlar için önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, ekonomide çarkların devam etmesi gerektiğini söylerken, "Esnafımıza ve çalışanlarımıza ekmeklerini kazanabilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayicimize, iş dünyamıza çarklarını çevirebilecekleri alan açma gayretindeyiz" dedi. Türkiye ekonomisine yurt dışındaki finans kuruluşlarından saldırı olduğunu da iddia eden Erdoğan, "Yurt dışındaki finans kuruluşlarıyla ekonomimizi çökerteceğini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı'na ilişkin tartışmalara da değinen Erdoğan, "Cumhur İttifakı her türlü fitne, iftira, yalan ve tahrik girişimine rağmen Türk milletinin bekasına sahip çıkarak dimdik ayakta kalmıştır" ifadesini kullandı. İttifakın 2023 seçimlerine kadar süreceği mesajını veren Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de 'desteğinden dolayı teşekkür etti.'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Koronavirüs salgınında özellikle batı ülkelerindeki en büyük dramlar yaşlı bakım evlerinde yaşanmıştır. Türkiye'de elbette kimsesiz tüm vatandaşlarımız gibi yaşlılarımıza da sahip çıkıyoruz. Sosyal güvencesi olmayan 805 bini aşkın 65 yaş üzeri vatandaşımıza ayda 672 lira yaşlılık maaşı ödemesi yapıyoruz. en düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkararak yaşlılarımıza ilave bir destek sağladık. Sağlık hizmetlerimizden öncelikle yararlandırıyoruz. Salgın hastalık döneminde oluşturduğumuz vefa sosyal destek grupları vasıtasıyla 5 milyon vatandaşımıza evinde hizmet götürdük. Öğretmen, imam, polis, bekçi, jandarma başta olmak üzere 146 bin vefa sosyal destek grubu üyesi kardeşimize teşekkür ediyorum. Ayrıca diğer partilerden 1119 belediye destek gruplarına yardımcı olarak örnek bir dayanışma sergilediler. Yardım kampanyamızda toplanan bağış tutarı 2 milyar lirayı bulmuştur. Bağışlarınızın sürmesini bekliyoruz.

"Hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkanların, arıcılıkla iştigal edenlerin, veterinerlerin faaliyetlerini kolaylaştırdık. Sağlık, gıda ve güvenlik başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

"Ülkemizdeki ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart'ın üzerinden 2 ay geçti. Bu küresel salgına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. İyileşen hasta sayımız, toplam test sayımız katlanarak artıyor. Kurallara gösterdikleri sabır için vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de hayatımızı belirli kurallara riayet ederek devam ettirmek zorunda olduğumuz bir döneme girdik. Salgının yenilmesinin vakit alacağı açıktır. Bazı ülkeler salgını kontrol altına alırken, bazılarında yeni başlıyor. Bu tablo uzunca bir süre maske kullanımı, fiziki mesafeyi koruma gibi yeni bir düzeni işaret ediyor. Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Ülkemizde bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. Bunlardan 300'ünde karantina sona erdi. Maske, fiziki mesafe, temizlik şartlarına uyulmadan bir araya gelinen etkinliklerde tek bi kişi bile yüzlerce, binlerce kişiye bulaştırabiliyor. Zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, gereksiz kalabalıklar oluşturanlar kendi ellerile virüsü besliyorlar. Bu gerçeği ne kadar hızlı kabullenip içselleştirirsek, mücadelemizi o derece etkili yürütürüz.

"Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, iş yerinde fiziki mesafeyi mutlaka koruyacağız. Dışarda işimiz bitip de evimize döndüğümüzde kıyafetlerimiz dahil daha kapsamlı bir temizlik yaparak hayatımıza devam edeceğiz. Normalleşme adımlarının bu kapsamlar çerçevesinde değerlendirilmesini istiyorum. Salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

"Aldığımız tedbirleri gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak dinamik bir şekilde yöneteceğiz. Esnafımıza ve çalışanlarımıza ekmeklerini kazanabilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayicimize, iş dünyamıza çarklarını çevirebilecekleri alan açma gayretindeyiz.

"Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi avantajlı bir konuma getirmek istiyoruz. Sosyal Koruma Kalkanı'nı daha da güçlendireceğiz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden ülkemizi güçlendirmekte kararlıyız.

"Önceki gün bayrama kadar açılışa hazır hale gelecek olan Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerimizin inşaatını inceledik. 21 Mayıs'ta Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışını Japonya Başbakanı Abe ile gerçekleştireceğiz. Ülkemiz gıptayla takip edilen bir yerde duruyor. Genel Sağlık Sigortası sistemimizin önemini bu süreçte hep birlikte çok daha iyi gördük. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanın dahi herkesin gücünün yetebildiği bir mebla ile dahil olabildiği bu sistem pek çok ülke tarafından yakın incelemeye alınmıştır.

"Normalleşme programı kapsamında Sağlık Bakanlığı'mız her sektörde bu adımların hangi aşamalara göre atılacağıyla ilgili rehberler hazırladı. Kurumlarımız ve işletmelerimiz faaliyetlerini bu esaslara göre yürütecektir. Dün saat 11.00-15.00 arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma izni verdik. Kurallara riayet ettiklerini, temiz hava aldıklarını görmekten memnuniyet duydum.

"Çarşamba günü aynı saatlerde 0-15 yaş grubu çocuklarımız, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan faydalanacaktır. Bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz.

16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz. Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 arasında sokağa çıkabileceklerdir.

"Geçtiğimiz hafta 7 ildeki giriş-çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu hafta yaptığımız değerlendirmede 9 ilimiz için daha sona erdirmeyi kararlaştırdık.Bunlar Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizdir.

"Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye ürünlerinin satıldığı yerler bugün itibarıyla faaliyete başladı. Bu işletmelerimizden maske, fiziki mesafe, temizlik başta olmak üzere belirlenen kurallara riayet ederek halkımıza hizmet vermelerini bekliyoruz. Herhangi bir olumsuzluk durumunda sınırlamaya mecbur kalmamak için hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz. Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırıp normal çalışma düzenine sağlıyoruz.

"Maske satışını normalleşme adımları çerçevesinde serbest bıraktık. Yıkanabilir bez maske standartları iş birliğiyle belirlendi. Bunlar için de bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek. Emeklilerimizin maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bitireceğiz. Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerini de öne çektik. Sosyal destek programının ilk iki fazında 4 milyon 400 bin vatandaşımıza 1000'er TL nakit desteği verdik. Üçüncü faz nakit desteği programında da ödemeler başladı. Bu kapsamda ödeme yapılan kişi sayısı da 900 bini buldu. Sadece Ramazan ayı yardımları için yarım milyar liraya yakın kaynak aktardık.

"Geçtiğimiz yıl ÇAYKUR yaş çay alımını 2 lira 90 kuruştan yapmış, bu rakam 3 lira 3 kuruşa yükselmişti. 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk destekleme ile birlikte kilogramda 3 lira 40 kuruşa karşılık gelmektedir.

"Çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa kısıtlamasının sona ermesinden sonra bu vatandaşlarımız gereken izni alarak çıkabilecektir. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır.

"Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden olan Ilısu Barajı'nın 6 tribününden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük kriz dönemleri güçlü liderlik, güçlü yönetim gerektirir. Türkiye 18 yıl olduğu gibi bugün de milletinin desteğini almış, ülkemizi hedeflerine ulaştırma iradesine sahiptir. Cumhur İttifakı ile yönetimizi daha güçlü, daha geniş tabanlı hale getirdik. Geride bıraktığımız 4 yıla yakın sürede Cumhur İttifakı her türlü fitne, iftira, yalan ve tahrik girişimine rağmen Türk milletinin bekasına sahip çıkarak dimdik ayakta kalmıştır.

"MHP'li kardeşlerime, sayın Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na destek veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu bu kutlu yürüyüşü bozmaya güçleri yetmeyecektir.

"Sınırlarımıza yönelik tehdit ve tacizleri püskürtmeye devam edeceğiz. Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, Ege'deki haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Meydanı FETÖ, PKK, Ermeni ve Rum lobilerinden şer güçlerinin hiçbirine bırakmayacağız. Yurt dışındaki finans kuruluşlarıyla ekonomimizi çökerteceğini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

"Ellerini ovuşturarak ülkemizin dizlerinin üzerine çökmesini ve böylece sıranın kendilerine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Türkiye 7 yıldır tarihinin en kritik istiklal mücadelesini yürütürken, üzerimize çökmelerini ve sıranın kendilerine gelmesini isteyenlere fırsatı vermeyeceğiz. Demokrasi ve hukuk içinde milletimizden aradığı destekleri bulamayanların darbeden, dış yönetime kadar her türlü faşist yönteme sarılmamaları beyhudedir. 70 yıldır denedikleri şekilde kaos, terör, kriz, darbe, cunta, müdahaleden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz. Bizim hesaplaşma usulümüz hukuk, hesaplaşma yerimiz sandıktır. 2023 seçimlerinde milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır.

"Cumhur İttifakı olarak ülkemizi her anlamda bölgesinin ve dünyanın lideri yapacak projelere devam edeceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi hedefine ulaşmakta kararlıyız. Koronavirüs salgını sonrası yeniden oluşacak küresel yönelik sisteminde Türkiye hak ettiği yeri alacaktır.

"Geçmişte uzun yıllar boyunca ülkemizin enerjisini ideolojik, etnik, mezhebi ayrışmalarla heba edenlere bu fırsatı vermeyeceğiz. Ekonomimize kurulan tuzakların arkasındaki sinsi amaçların farkındayız. Geçmişte uzun yıllar boyunca ülkemizin enerjisini ideolojik, etnik, mezhebi, meşrebi ayrışmalarla heba edenlere artık bu fırsatı vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik saldırıları da aynı kapsamda görüyoruz. Suriye ve Libya'da bizi yıpratamayanların ekonomi silahına başvurmalarında da benzer bir gaye vardır. İstiklal ve istikbal davamız ile salgının üstesinden de aynı şekilde geleceğiz."