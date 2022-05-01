İçişleri Bakanlığı'ndan '1 Mayıs' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde huzur ve güven ortamı içinde günün anlam ve önemine uygun bir şekilde gerçekleşmiş olup, kanuna aykırı eylem yapmak isteyenler hakkında ise yasal işlem başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün bayram havasında geçtiği belirtilerek, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde 139 bin kişinin katılımıyla 198 etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler, genel anlamda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde huzur ve güven ortamı içinde günün anlam ve önemine uygun bir şekilde gerçekleşmiş olup, kanuna aykırı eylem yapmak isteyenler hakkında ise yasal işlem başlatılmıştır.

Bu vesileyle bir kez daha ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, alın terleriyle ve emekleriyle katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

TIKLAYIN | 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen 192 kişi gözaltına alındı

TIKLAYIN | Pandemiyle geçen iki yılın ardından 1 Mayıs tekrar alanlarda kutlanıyor: "Başka bir düzen tek adamın değil üretenlerin yönetmesidir"