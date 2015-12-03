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İçişleri Bakanlığı, Hrant Dink'in ailesine 100 bin lira tazminat ödeyecek

Danıştay, mahkemenin Hrant Dink'in ölümünde İçişleri Bakanlığı'nın hizmet kusuru olduğu gerekçesiyle verdiği tazminat kararını oy birliğiyle onadı

03 Aralık 2015 22:35

İçişleri Bakanlığı, 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Hrant Dink'in ölümüyle ilgili "hizmet kusuru" olduğu gerekçesiyle Dink ailesine 100 bin lira tazminat ödeyecek.

Yervant Dink ve Hasrof Dink, Hrant Dink'in ölümünde İçişleri Bakanlığı'nın hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, AİHM'in Hrant Dink'in hayatını korumadığı gerekçesiyle Türkiye'yi mahkum eden kararının ardından, 27 Ekim 2010'da, İçişleri Bakanlığı'nın 100 bin TL tazminat ödemesine karar vermişti.

İçişleri Bakanlığı'nın temyiz başvurusu reddedildi


Davalı İçişleri Bakanlığı, İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin kararını temyiz etmek için Danıştay'a başvurdu. Temyiz istemini görüşen Danıştay 10. Dairesi, İdare Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle onadı. Kararda, temyizen incelenen kararın, usul ve hukuka uygun olduğu belirtilerek, İçişleri Bakanlığı'nın temyiz isteminin reddedildiği belirtildi.

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