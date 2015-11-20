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Hrant Dink'i vuran Ogün Samast’ı, cinayet günü altı kamu personeli izliyormuş!

Dink cinayeti soruşturmasında 'kamu görevlilerinin ihmalinin olup olmadığı' araştırılıyordu...

20 Kasım 2015 12:51

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde ‘kamu görevlilerinin ihmalinin olup olmadığı’ yönünde başlatılan soruşturma kapsamında incelenen telefon kayıtları ve kamera görüntülerinde Dink’i vuran Ogün Samast’ın peşinde altı sivil kamu görevlisinin bulunduğu belirlendi.

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, altı kamu görevlisinin hem cinayet öncesinde, hem de sonrasında bölgede bulundukları ve Samast’ı çapraz biçimde takibe aldıkları anlaşıldı. Hatta bazı görevlilerin, Halaskargazi Caddesi ve Şafak Sokak’taki kameralara takıldıkları ortaya çıktı.

 

Jandarma Samast’ı takip etmiş

 

Kimliği net olarak belirlenen görevlilerden birinin, o dönemde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yaptığı anlaşıldı.

Soruşturmada ayrıca Dink cinayeti dosyasında adı geçen ve Trabzon Emniyeti İstihbarat Şubesi’nde kayıtlı yardımcı istihbarat elemanı olarak göre yapan Erhan Tuncel’le 23 Kasım 2006’da elemanlıktan çıkarılmış olmasına rağmen irtibatın kesilmediği ortaya çıktı.

Devletin resmi kayıtlarına göre elemanlıktan çıkarılmış görünen Tuncel, Trabzon Emniyeti İstihbarat Şubesi görevlileriyle cinayet gününe kadar 34 kez telefonla temas kurmuş.

Tuncel, Dink cinayetinin azmettiricisi olmakla suçlanıyordu.

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