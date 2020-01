İçişleri Bakanlığı, Cizre’de sokağa çıkma yasakları boyunca yapılan yardımları açıkladı

İçişleri Bakanlığı, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya’nın 7 Haziran’dan sonra artan çatışmalar ve bölgede yaşananlara ilişkin bilgi edinme kapsamında yaptığı başvurusuna yanıt verdi. Sokağa çıkma yasaklarında bölge halkına yardımlarla ilgili ayrıntılı verilen bilgilere göre, Cizre'de, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 14 Aralık 2015’den 3 Şubat’a kadar olan dönemde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 5338 adet gıda kolisi, 700 adet ekmek, 90 çuval (25 kg) un, 550 adet mum, 1339 adet 1 litrelik süt, 212 adet çocuk bezi, 83 adet çocuk maması ve çocuklar için 1130 adet çikolata-çikolatalı gofret dağıtımı yapıldığı belirtildi. Cizre ilçe merkezinden çevre köylere geçici olarak göç eden vatandaşlara yaklaşık 1200 koli gıda yardımı yapıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından CHP’li Yalçınkaya’ya verdiği yanıtlar şöyle:

“Cizre'de, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 14/12/2015 tarihinden 03/02/2016 tarihine kadar halkımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; Kaymakamlık İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 5338 adet gıda kolisi, 700 adet ekmek, 90 çuval (25 kg) un, 550 adet mum, 1339 adet 1 İt lik süt, 212 adet çocuk bezi. 83 adet çocuk maması ve çocuklar için 1130 adet çikolata-çikolatalı gofret dağıtımı yapılmıştır. Cizre ilçe merkezinden çevre köylere geçici olarak göç eden vatandaşlarımıza da yaklaşık 1200 koli gıda yardımı yapılmıştır.

“Benzer şekilde. Diyarbakır ilimizde de gerek sokağa çıkma yasağının bulunduğu mahallerde bulunmaya devam eden gerekse geçici olarak bu mahalleri terk eden vatandaşlarımızın barınma, gıda, eğitim vb. temel ihtiyaçları Diyarbakır Valiliği, Sur, Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar Kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarca her türlü imkân seferber edilmek suretiyle sağlanmaktadır. Sur Kaymakamlığınca bu 6 mahallede halen ikamet eden ve bu mahalleleri terk ettiği değerlendirilen toplamda 5.000 civarındaki ailelerden telefon irtibatı olanlardan her biri ile düzenli aralıklarla irtibat kurulmaktadır. Ayrıca geçici olarak yerlerini terk eden ailelerin hangi adreslere yerleştiği tek tek tespit edilmekte ve bu ailelerin evine kadar her türlü nakdi ve ayni yardımlar ulaştırılmaktadır. Ayrıca talep eden sivil toplum kuruluşlarına ve yardım kuruluşlarına bu adresler ve irtibat numaraları iletilmektedir. Bu kapsamda Valilikler ve kaymakamlıklar ve ilgili kamu kuruluşları aracılığıyla bölgede kalmakta olan ve geçici olarak yerlerini terk eden vatandaşlarımıza her türlü maddi yardımı yapmaktadır. Örneğin Diyarbakır ilinde 11.000 adet ekmek dağıtılmış, 12.000 adet 28 kg.’lik gıda paketi verilmiş, bölgeden ayrılmak zorunda kalan 4.677 aileye 7.921.462 TL nakdi yardım verilmiş, bölgede bulunan 1138 esnafa 3.264.000 TL nakdi yardım yapılmış, kalacak yeri olmayan 709 kişi Sur Kaymakamlığınca otellerde misafir edilerek her türlü temel ihtiyaçları ücretsiz karşılanmıştır. Söz konusu yardımlar yapılmaya devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Valilikler ve Kaymakamlıklar bünyesinde Kriz Merkezi oluşturulmuş ve bu merkezce her türlü ihtiyaç anında karşılanmaya çalışılmaktadır.

“Sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahallelerdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 112 Acil Yardım Hattı ve 155 Polis İmdat Hattı aktif olarak çalışmakta; vatandaşlarımız bu hatlara her türlü ihtiyaçlarını bildirebilmekte ve bölgede bulunan vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri ile temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Operasyonların başladığı günden beri bölgede bulunan vatandaşlarımızın acil sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için bölgede belli noktalarda 24 saat esasına göre hazır bulunmaktadır. Bu çerçevede, örneğin Sur ilçesinin sokağa çıkma yasağı uygulanan mahallelerinde ambulans ekiplerimizce 21.02.2015 tarihi itibariyle 678 medikal, 518 travma vakası olmak üzere toplam 1196 vakaya müdahale edilmiş olup, ilgili sağlık kuruluşlarınca tedavileri sağlanmıştır. 112 Acil Servis Merkezimize yapılan ambulans taleplerinde öncelikle olay yeri güvenliği için emniyet birimlerinden bilgi alınarak yönlendirme yapılmaktadır. Bununla birlikte güvenlik teyidi alınmasına rağmen bazı vakalarda ambulans ekiplerimize yönelik saldırılar olmuş, ambulanslarımıza mermi isabet etmiştir.

“Ayrıca bu yörelerde, su ve elektrik hizmetlerinde genel olarak herhangi bir kesinti söz konusu olmamakla beraber, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen patlayıcı ve tuzaklamaları etkisiz hale getirilmesi sırasında elektrik ve su hatları zaman zaman zarar görmekte ve bu sebeple kesintiler meydana gelmekte olup bu kesintilerin giderilmesi için ilgili ekipler süratle görevlendirilmektedir.

“Kanunun uygulanmasına yönelik olarak, 2014 yılında 101.753.990 TL., 2015 yılında ise 100.000.000 TL. Terörden zarar gören vatandaşlarımıza bu mekanizmanın işletilmesi yöntemiyle ödenmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği 2004 yılından 2015 yılı sonuna kadar bu kanun kapsamında vatandaşlarımızın terörden doğan zararlarının karşılanması amacıyla ödenen tutar 3.438.785.486 TL'dir.

Terör ataması

“Bölgede İçişleri Bakanlığı sivil personelinden 7 Haziran 2015 tarihinden bu yana terör olayları nedeniyle ataması yapılan personel bulunmamaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden 17 kişi ise görev esnasında yaralanması göz önünde bulundurularak sağlık ve can güvenliği nedeniyle bulunduruluyor.”