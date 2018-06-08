İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye Kandil'i bertaraf etmek zorundadır

Harun UYANIK-İSTANBUL,(DHA)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"Türkiye Kandil\'i bertaraf etmek zorundadır. Gereğini yerine getirecektir\" dedi.

Bakan Soylu Esenler\'de Ak partililerle bir araya geldi. Toplantıya Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı. Bakan Soylu bir gazetecinin Kandil\'e operasyon ile ilgili sorusuna \"Eskiden bu operasyonlar Türkiye için zor operasyonlardı. Kandil bize uzak bir hedef değil. Zamanlamayı en iyi şekilde yapar, gereğini yerine getiririz. Bundan sonrası Türkiye\'nin verdiği kararının uygulanmasına aittir. Aynısı Afrin\'de oldu. Aynısı Cerablus\'ta, Azez\'de oldu. Terör politikamız açık ve net. Terör kaynakları kurutulacaktır. Türkiye bu güçtedir. Kandil terör örgütünün moral bulmasının, yönetilmesinin, başka ülkelerle ilişkilerinin geliştirilebileceği bir merkez olmasını bugüne kadar temin etmiştir. Türkiye Kandil\'i bertaraf etmek zorundadır. Onun için gereğini yerine getirecektir. Hiç çok yüksek seste bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi yüksek tonajda iş yapma zamanıdır. Bu da dünyada görülecek\" dedi.