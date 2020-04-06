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Koronavirüs

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polis maaşlarından bağış kesintisi olacak" iddiasına yanıt verdi

"Ben buna karışmam"

06 Nisan 2020 07:51

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında “Biz BizeYeteriz” sloganıyla başlattığı dayanışma kampanyası ile ilgili ‘zorunlu’ bağış tartışmaları yaşanırken, bu çerçeveye emniyet teşkilatının da dahil edildiği iddiası ortaya atıldı. Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından polislerin maaşlarından zorunlu bağış kesintisi olacağını iddia etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu iddia için, "İllerin hatta bölümlerin de kendi aralarında yaptığı şeyler" dedi.

Her rütbeden farklı meblağların tahsil edileceğini savunan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli kampanyanın emniyet tarifesi: Polis memurları 100, komiser/amir 150, 4-3-2'nci derece müdürler 250, 1'incisi sınıf müdür 500 TL. Dilekçe doldurmaları istenmiş. 15'inde maaşlarından kesilecek."

TIKLAYIN - Fatih Portakal'dan 'polis maaşlarından bağış kesintisi olacak' iddiası

Sözcü'den Deniz Zeyrek'in haberine göre, o dilekçelerin, İçişleri Bakanlığı'nın ya da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkezi olarak yaptığı bir şey olmadığını kaydeden Soylu şunları söyledi:

"İllerin hatta bölümlerin de kendi aralarında yaptığı şeyler. Devletin yasal bir kampanyası var ve teşkilat içinde bu şekilde destekte bulunmak isteyen arkadaşlar olabilir. Ben buna karışmam. Ancak hiçbir polis de bunu imzalamak zorunda değil."

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