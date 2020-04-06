İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polis maaşlarından bağış kesintisi olacak" iddiasına yanıt verdi

Her rütbeden farklı meblağların tahsil edileceğini savunan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli kampanyanın emniyet tarifesi: Polis memurları 100, komiser/amir 150, 4-3-2'nci derece müdürler 250, 1'incisi sınıf müdür 500 TL. Dilekçe doldurmaları istenmiş. 15'inde maaşlarından kesilecek."

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Sözcü'den Deniz Zeyrek'in haberine göre, o dilekçelerin, İçişleri Bakanlığı'nın ya da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkezi olarak yaptığı bir şey olmadığını kaydeden Soylu şunları söyledi:

"İllerin hatta bölümlerin de kendi aralarında yaptığı şeyler. Devletin yasal bir kampanyası var ve teşkilat içinde bu şekilde destekte bulunmak isteyen arkadaşlar olabilir. Ben buna karışmam. Ancak hiçbir polis de bunu imzalamak zorunda değil."