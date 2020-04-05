Fatih Portakal'dan 'polis maaşlarından bağış kesintisi olacak' iddiası

Fox TV sunucusu Fatih Portakal, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adı verilen bağış kampanyasında polis maaşlarından kesinti yapılacağını öne sürdü.

Emniyet mensuplarının maaşlarından derecelerine göre bağış kesintisi yapılacağını savunan Fatih Portakal, İçişleri Bakanlığı'nın da hesabına mention yaparak, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Milli kampanyanın emniyet tarifesi: polis memur 100, komiser/amir 150,4.3.2. derece müdürler 250,1.sınıf müdür 500 TL. Dilekçe doldurmaları istenmiş.15’inde maaslardan kesilecek!" @TC_icisleri resmi yazısız ve tebliğsiz olduğu iddiasi doğru mudur?

Gazeteci İsmail Saymaz da, konuyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı Mili Dayanışma Kampanyası için Emniyet’te “yardım tarifesi” belirlenmiş.

Tarife şöyle:

1. Sınıf Emniyet Müdürü: 500 TL

2, 3. ve 4. Sınıf Emniyet Müdürü: 250 TL

Başkomiser, komiser ve komiser yardımcısı: 150 TL

Başpolis ve polis: 100 TL" paylaşımında bulundu.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı ya da Emniyet'ten Portakal'ın iddiasına ilişkin bir açıklama gelmedi.