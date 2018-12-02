İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Filmi başa sarmayalım

Servet ARSLAN- Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, HDP\'yi eleştirerek, \"Lütfen kazandıklarımızı geri verdirmeyin, ne olursunuz; filmi başa sarmayalım. Bölgede güzel bir havayı paylaşıyoruz. Sokaklarımızda huzur var, evlatlarımız güzel işler yapıyorlar. Bu şehirlerde sizler yaşıyorsunuz. Huzuru bir kenara koyup onların istediği noktaya dönmeyelim\" dedi.

Bakan Süleyman Soylu, toplu açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere özel uçakla Ağrı\'ya geldi. Ahmedi Hani Havalimanı\'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'yu Vali Süleyman Elban ile AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Abbas Aydın, belediye başkanları ve bürokratlar karşıladı. Belediye ve valiliğin yaptığı yatırımları inceleyen Bakan Soylu, tekstil atölyesini gezdi. Çevre yolunda yaptığı inceleme sonrası Vali Elban\'ı ziyaret eden Bakan Soylu\'ya plaket ve Nuh\'un Gemisi\'nin maketi hediye edildi. Vali Elban\'dan basına kapalı toplantıda brifing alan Bakan Soylu, daha sonra Millet Parkı\'nın açılış törenine katıldı.

\'HDP\'LİLER İFTİRA EDİYOR\'

Konuşmasına \"Kız isterken denir ya \'biz buraya hayırlı bir iş için geldik\' işte biz de buraya bugün hayırlı bir iş için geldik\" diyerek başlayan Bakan Soylu, güzel eserleri açacağını ve Ağrılılarla hasbihal edeceğini söyledi. Açılışların yapılmasını, emaneti hakkıyla yerine getirmek olarak değerlendirdiğini belirten Bakan Soylu, HDP\'lilerin kayyumlarla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. HDP\'lilerin \'Kayyumlar hizmet yaptı ama borçla yaptı\' yorumunda bulunduğunu vurgulayan Bakan Soylu, \"12,6 trilyon Ağrı Belediyesi\'nin borcu vardı. Bunun 6,5\'i esnafaydı. İftira ediyorlar. Ben lafı sağa sola götüren değil, kitabın ortasından konuşan adamım. HDP, bu milleti de milletin kavuştuğu hizlmeteri de kıskanıyor. Kıskansınlar, çatlasınlar. Çatlasalar da bu millete hizmetleri yapacağız. Ağrı, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Cizre, Yüksekova\'ya yaptığımız yolları, parkları, akıttığımız suları, kıskanıyorlar. Allaha şükürler olsun Doğu ve Güneydoğu\'da okullarımızda sınıflarımızın hepsinde öğretmenlerimiz, hastanelerdemizde doktorlarımız var eksiğimiz yoktur. Çocukların okula gitmesini, deney yapmasını, parklarda oyun oynamasını kıskanıyorlar. Terörden kurtardığımız belediyelerde millet için yapılyan 7,5 katrilyonluk yatırımı kıskanıyorlar\" diye konuştu.

\'ONLAR VATANDAŞLA DEVLET BİR OLSUN İSTEMİYOR\'

\'Biz Anadoluyuz\' projesiyle 55 bin çocuğu Çanakkale, İstanbul, Ankara, Antalya\'ya gönderdiklerini hatırlatan Bakan Soylu, \"İlk kez denizi görenler vardı. Onlar bunu da kıskandı, sağda solda saçma sapan laflar ettiler. Çocuklarımız memleketin büyüklüğünü görsünler, onlar kafalarını çelmesinler diye gönderdik. Çocuklarımız mühendis, doktor, öğretmen olsun, anasına babasına hayırlı evlatlar olsun dedik diye hasetlerinden çatladı kıskandılar. Onlar, devletiyle vatandaş bir arada olmasın istiyorlar. Millet onlara mahkum olsun, onlardan başkasını bilmesin istiyorlar. Bu millet ne onlara ne de başkasına mahkum olmaz. Bizim her vatandaşımız bu ülkenin asli unsurudur\" dedi.

\'BELEDİYELERİ KANDİL\'E BAĞLAMAK İSTEDİLER\'

\"Onlar yaptı da biz mani mi olduk\" diyen Bakan Soylu, \"Yapamadılar, beceremediler. Bu şehirden çöpü aldılar da biz almayın mı dedik, esnaftan aldıkları malın parasını ödediler biz ödemeyin mi dedik? Su getirdiler set mi içektik. Bir tek şeye mani olduk; belediyelerde yaptıkları festivallerde gençleri kandırıp dağa götürmelerine mani olduk. Daha 12-13 yaşındaki çocukları kaçırmalarına mani olduk. Dağa erzak taşımalarına mani olduk, kasaları soyup soğana çevirmlelerine, Kandil\'e haraç kesmelerine mani olduk. Belediyeleri Kandil\'e bağlamak istemelerine mani olduk, belediyeleri milletin hizmetine bağladık. Doğu ve Güneydoğu\'yu geziyoruz. Allah\'a şükürler olsun batıda ne hizmet varsa Doğu ve Güneydoğu\'da da aynısı var\" diye konuştu.

KIZ ÇOCUKLARINA MUSALLAT OLDULAR

Terör örgütünün 2018 yılında 95 kişiyi kandırıp dağa çıkardığı bilgisini veren Bakan Soylu, kendilerinin de 400\'e yakın aileyle irtibata geçip dağdaki teröristleri ikna ederek teslim olmalarını sağladıklarını açıkladı. Şimdi en büyük derdinin kız çocukları olduğunu ifade eden Bakan Soylu şunları söyledi:

\"Doğu ve Güneydoğu\'da bir tek derdimiz var; kız çoçuklarımız. 13-14 yaşındaki kız çocuklarına musallat oldular, onları dağlara götürdüler. İçişleri Bakanı olarak bize verdiğiniz güçle, kudretle her zaman yemin ettim, bu yeminim üzerindeyim. Artık kız çocuklarımızı dağa götüremeyecekler. Onlar öğretmen, mühendis, hemşire, doktor olacak 780 bin kilometre karelik vatan toprağında hizmet verecekler. Örgüte katılım sadece 95 kişi. Elbirliğiyle, kardeşliğimizi ortaya koyarak Kasım ayında sadece bir kişi katıldı. Buna karşılık yaklaşık 4 bin terörist teslim oldu. Bunun 150\'sini dağdan indirdik. Bunu da aileleriyle birlikte ikna ederek yaptık. Aileler destek verirse Allah\'ın izniyle bu işi çok daha rahat hallederiz. Vatandaşımızla güzel vesilelelerle buluşmak istiyoruz, festivallerle, pikniklerle buluşmak istiyoruz.\"

\'KAZANDIKLARIMIZI GERİ VERDİRMEYİN\'

HDP\'nin bölgede yürüttüğü propagandaya sert tepki gösteren Soylu, milletin karşısına geçip nasıl oy isteyeceklerini merak ettiğini söyledi. Çukur eylemlerinde evlerinden çıkardıkları vatandaşlardan hangi yüzle oy isteyeceklerini merak ettiğini anlatan Soylu,\"Lütfen kazandıklarımızı geri verdirmeyin, ne olursunuz. Filmi başa sarmayalım. Bölgede güzel bir havayı paylaşıyoruz. Sokaklarımızda huzur var, evlatlarımız güzel işyler yapıyorlar. Bu şehirlerde sizler yaşıyorsunuz. Huzuru bir kenara koyup onların istediği noktaya dönmeyelim. Ağrı\'nın onda biri kadar tarihi medeniyeti olmayan yerler turizm gelirleri sayesinde bollukta yaşıyorlar. Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa\'nın onda biri bile potansiyeli olmayan külürü olmayan yerler yüzbinlerce turist ağırlıyor. Biz niye Kandil\'le terörle uğraşalım. Vatandaşın evladı neden sapık ahlaksız adamların eline bırakılsın? Bu ülkeye, acıdan başka bir şey vermediler. Kime bir hayırları dokundu? Kandan,gözyaşından başka ne verdiler. Mağaralarda izbe yerlerde heder etmekten başka ne yaptılar. 40 yıldır devlete kurşun sıkıyorlar. Hangi meseleyi hallettiler. Kötülükten başka, kandan gözyaşından başka hiçbir şey vermediler. Kendilerinden başka, Kandil\'deki ahlaksız, sapık adamlardan başka hiç bir şeyi mutlu etmediler. Samimiyetle söylüyorum sona yaklaşılmıştır\" diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasından sonra Millet Parkı\'nı hizmete açtı. Bakan Soylu, tören alanındaki vatandaşlarla sohpet edip hal hatır sordu.



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