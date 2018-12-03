İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine: Dişlerine kan değdi bir kere

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabında Türkiye’nin ulusal düzeyde yayın yapan en eski gazetesi Cumhuriyet’e yönelik sert ifadeler kullandı.

Cumhuriyet gazetesinin zihniyetini ‘fitneci’ olarak nitelendirilen Soylu, "Bir başbakan iki bakan astılar. 1960’dan beri bütün darbeleri mayaladılar, ancak doymadılar. Dişlerine kan değdi bir kere…” paylaşımında bulundu.

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Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (3 Aralık) ilk sayfasında, Emine Kaplan imzasıyla “Beratçılar, Soylucular, Bilalciler” başlıklı bir haber yayınlanmıştı.

Haberde, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na adaylığı ile AKP’deki ekip çekişmesinin bir kez daha gün yüzüne çıktığı ve partide rahatsızlık yarattığı yorumuna yer verilmişti.