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Politika

İçişleri Bakanı Soylu: Siz Akşener'e bakmayın ben onu iyi tanırım

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi Esentepe'de konuştu

19 Haziran 2018 22:36

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi Esentepe\'de konuştu. Bakan Soylu, “Demirtaş çıksın diye sağda solda mitinglerde konuşuyor. Sağda solda, kürsüde konuşacağına sen 53 kişinin katilinin orada ortaya koyduklarından sonra o ailelerine git onlara \'Demirtaş çıksın\' de, göreyim boyunun ölçüsünü. O kadar kolay mı o iş\" dedi.

“SEN TAYYİP ERDOĞAN GİBİ SIRTINI MİLLETE VER, MİLLETE\"
Bakan Soylu, “Siz Akşener\'e bakmayın ben onu iyi tanırım. Aynı partide siyaset yaptık biz. Bir huyu vardır, bir şeyi 6 aydan fazla yürütemez. Hızlı başladı, yukarıdan aşağıya \'tak\' diye düştü. Mitinglerine bin kişi, iki bin kişi gidiyor. Güya koskaca parti kurdu, Türkiye\'yi başka bir tarafa götürecekti. Arkalarında da kimin olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bütün bunlarla birlikte şimdi bir balon \'pos\' diye söndü. Çünkü eğer sırtını Amerika\'ya verirsen, sırtını Avrupa\'ya verirsen, onlardan medet umarsan… Sen Tayyip Erdoğan gibi sırtını millete ver, millete\" diye konuştu.
Soylu konuşmasının ardından çevrede toplananlara çiçek ve oyuncak dağıttı.

(FOTOĞRAF)

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