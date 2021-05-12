İçişleri Bakanı Soylu: Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanmadan sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerekiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın sorusu üzerine Süper Lig'de şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Şampiyonluk maçlarının oynanacağı cumartesi günü için bir diplomasiye ihtiyaç olduğunu belirten Soylu, "Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa; sağ olsun hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılan bir görüntü olmadı. Oradaki yöneticiler, idareciler hem kendileri çağrıda bulundular, hem valilerimiz çağrıda bulundular" dedi.

"Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem valimize düşüyor" diyen Soylu, "O açıdan bu konuda bir tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üç takım da İstanbul'da. Türkiye'de de aynı şekilde olacak. İstanbul, bu konuda bir ilke kararı üretirse, hep beraber oturup bir çağrıda bulunursak, tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanmanın akabinde yapılabilir. Aynı şekilde ortak bir hareket kabiliyeti olur düşüncesi içerisindeyiz" ifadesini kullandı.