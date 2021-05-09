26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu sokakta kutladı

TFF 1'inci Lig'in 34’üncü haftasında Menemenspor'u yenerek şampiyon olan Adana Demirspor, kentte büyük bir sevinç yaşattı. 26 yıllık hasretin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, kısıtlamaya rağmen sokağa dökülüp, konvoy ve meşalelerle kutlama yapmak isteyince polis tarafından dağıtıldı.







Kısıtlamaya rağmen kentin farklı noktalarında toplanan taraftarlar, şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkma sevincini konvoy yapıp, meşale yakarak kutlamak isteyince polisin uyarılarıyla dağıldı. Bazı vatandaşlar ise şampiyonluk sevincini evlerinin balkonlarından kutladı. (Video: Twitter/NataliAvazyan)