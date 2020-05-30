Hrant Dink Vakfı'na ve Rakel Dink'e ölüm tehdidi mesajı gönderen kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na e-mail yoluyla ölüm tehdidi içeren bir mesaj gönderen ve Rakel Dink'i de tehdit eden şahsın yakalandığını duyurdu. Soylu ayrıca Kuzguncuk'taki bir kilisenin haçını kıran saldırganın da 24 saatte tespit edilip yakalandığını açıkladı.

Soylu, kişisel sosyal medya hesabından, "Provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin" mesajını paylaştı.

Soylu'nun paylaşımı şöyle:

"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin."

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bugünkü açıklaması şöyle:

“27-28/05/2020 tarihlerinde Hrant Dink Vakfı’nın e posta adresine 'Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız, ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleyim, bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek.' şeklinde e-posta gönderildiği öğrenilmiştir.

Bahse konu e-posta adresinin Konya/Selçuklu’da ikamet eden H.A. tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir.

Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şahıs gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ne olmuştu?

Gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na e-mail yoluyla ölüm tehdidi içeren bir mesaj gönderilmişti. Vakıf yetkilileri tehdit içeren mesajla ilgili Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği’nin yazılı olarak bilgilendirildiğini duyurmuş; vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Tehdit, Hrant Dink Vakfı’nı 'kardeş masalları' anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor" denmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dahil pek çok kesimden yapılan tehdide tepki gelmiş, Hrant Dink Vakfı'na destek mesajları verilmişti.

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