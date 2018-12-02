İçişleri Bakanı Soylu: HDP bu milleti kıskanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’yi eleştirirken "HDP, bu milleti de milletin kavuştuğu hizlmeteri de kıskanıyor. Kıskansınlar, çatlasınlar" ifadelerini kullandı. Yerel seçimlere ilişkin de açıklamada bulunan Soylu, "Lütfen kazandıklarımızı geri verdirmeyin, ne olursunuz. Filmi başa sarmayalım. Bölgede güzel bir havayı paylaşıyoruz. Sokaklarımızda huzur var, evlatlarımız güzel işler yapıyorlar. Bu şehirlerde sizler yaşıyorsunuz. Huzuru bir kenara koyup onların istediği noktaya dönmeyelim” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplu açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere özel uçakla geldiği Ağrı'da açıklamalarda bulundu. Konuşmasında HDP'yi hedef alan Soylu, "Ağrı Belediyesi'nin 12.6 trilyon borcu vardı. Bunun 6,5 milyonu esnafaydı. İftira ediyorlar. Ben lafı sağa sola götüren değil, kitabın ortasından konuşan adamım. HDP, bu milleti de milletin kavuştuğu hizmetleri de kıskanıyor. Kıskansınlar, çatlasınlar. Çatlasalar da bu millete hizmetleri yapacağız. Ağrı, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Cizre, Yüksekova'ya yaptığımız yolları, parkları, akıttığımız suları, zuru kıskanıyorlar. Allaha şükürler olsun Doğu ve Güneydoğu'da okullarımızda sınıflarımızın hepsinde öğretmenlerimiz, hastanelerimizde doktorlarımız var eksiğimiz yoktur. Çocukların okula gitmesini, deney yapmasını, parklarda oyun oynamasını kıskanıyorlar. Terörden kurtardığımız belediyelerde millet için yapılan 7,5 katrilyonluk yatırımı kıskanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hasetlerinden çatladılar"

Biz Anadoluyuz' projesiyle 55 bin çocuğu Çanakkale, İstanbul, Ankara, Antalya'ya gönderdiklerini söyleyen Bakan Soylu, "İlk kez denizi görenler vardı. Onlar bunu da kıskandı, sağda solda saçma sapan laflar ettiler. Çocuklarımız memleketin büyüklüğünü görsünler, onlar kafalarını çelmesinler diye gönderdik. Çocuklarımız mühendis, doktor, öğretmen olsun, anasına babasına hayırlı evlatlar olsun dedik diye hasetlerinden çatladı kıskandılar. Onlar, devletiyle vatandaş bir arada olmasın istiyorlar. Millet onlara mahkum olsun, onlardan başkasını bilmesin istiyorlar. Bu millet ne onlara ne de başkasına mahkum olmaz. Bzim her vatandaşımız bu ülkenin asli unsurudur" dedi.

"Kazandırdıklarımızı geri verdirmeyin"

HDP'ye olan tepkisini sürdüren Soylu, milletin karşısına geçip nasıl oy isteyeceklerini merak ettiğini söyledi. Soylu, "Lütfen kazandıklarımızı geri verdirmeyin, ne olursunuz. Filmi başa sarmayalım. Bölgede güzel bir havayı paylaşıyoruz. Sokaklarımızda huzur var, evlatlarımız güzel işler yapıyorlar. Bu şehirlerde sizler yaşıyorsunuz. Huzuru bir kenara koyup onların istediği noktaya dönmeyelim. Ağrı'nın onda biri kadar tarihi medeniyeti olmayan yerler turizm gelirleri sayesinde bollukta yaşıyorlar. Marddin, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın onda biri bile potansiyeli olmayan külürü olmayan yerler yüzbinlerce turist ağırlıyor. Biz niye Kandil'le terörle uğraşalım. Vatandaşın evladı neden sapık ahlaksız adamların eline bırakılsın? Bu ülkeye, acıdan başka bir şey vermediler. Kime bir hayırları dokundu?Kandan,gözyaşından başka ne verdiler. Mağaralarda izbe yerlerde heder etmekten başka ne yaptılar. 40 yıldır devlete kurşun sıkıyorlar. Hangi meseleyi hallettiler. Kötülükten başka, kandan gözyaşından başka hiçbir şey vermediler. Kendilerinden başka, Kandil'deki ahlaksız, sapık adamlardan başka hiç bir şeyi mutlu etmediler. Samimiyetle söylüyorum sona ylaklaşılmıştır" diye konuştu.