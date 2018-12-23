İçişleri Bakanı Soylu: Erdoğan 3-4 yıldır dış politikada her şeyi eline aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 3-4 yıldır dış politika da her şeyi eline aldığını söyledi.

Düzensiz Göçle Mücadele 2'nci Koordinasyon toplantısına katılmak üzere dün Edirne'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AKP Edirne İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok iyi dış politika biliyorum diyenlere çarığını ters giydirdiğini söyledi. Soylu "Çok dış politika biliyorlardı, bizden başka kimse bilmez diyorlardı. Erdoğan 3-4 yıldır dış politika da her şeyi eline aldı, öyle bir örgü ördü ki öyle bir tablo ortaya koydu ki bütün dünyanın hayranlığını kazanan, doğrunun yanında olan her attığı adımda, bazen hoşlarına gitti, bazen gitmedi. Dış politikayı biz yapmazsak yanlış yerlere gider diyenlere dış politikanın nasıl yapılacağını A'dan Z'sine kadar öğretti. Tayyip Erdoğan dış politikamızı aya çıkardı, onlar yaya kaldı" dedi. (DHA)