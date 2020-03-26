İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: Gerekirse tedbirleri yükseltebiliriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının gündem olup olmadığı sorusuna, "Tedbirler alacağız. Gerekirse tedbirleri yükseltebiliriz" dedi.

A Haber'de açıklamalarda bulunan Soylu, "Sağlık sistemi ile kamu düzeninin ayakta kalması önemli Doğu ve Güneydoğu’da izolasyona dair aldığımız rakamlarda sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir’de şehir çekilmiş durumda. Güvenlik güçlerimizde esnek çalışma yok, herkes görevinin başında. Tedbirlerle salgını önleyemezsek Sokağa çıkma her zaman bizim gündemizde. Tedarik zinciri bozulmamalı" diye konuştu.

Soylu, "Maske üretici fabrikalarına gittik, uyarılarda bulunduk. 69 firma ile maske ve tulum konusunda anlaşma yapıldı. 65 yaş üzerine evden çıkmayın dediğimizde ihtiyaçlarını karşılamak durumundayız. Kamuyla bunu yapan yegane ülkeyiz. 360 bin talep geldi. Evine gidip talebi karşılama sayımız 320 bin. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Kimsesiz, kendi başına kalanların listesini tespit ettik, sistemimize yükledik. Kaymakamlarımız ve muhtarlarımız arasında iletişim hattı kurduk." ifadesini kullandı.

Soylu, "Emeklilerimizin maaşları evlerine götürülecek. Valilerimizle video konferans yaptık. Şu ana kadar 2 milyon civarında polise, 1 milyon jandarmaya maske dağıttık. 2 bin 551 provokatif hesap tespit edildi, 449'una işlem yaptık. Yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C'lilere ait. Türkiye'de olup da bizim bulamayacağımız insan yok, yarım saat." düşüncesini dile getirdi." düşüncesini dile getirdi.

Soylu, "Anayasa Mahkemesi'nin bazı verdiği kararlar Türkiye'ye değil Norveç'e ait. AYM'nin almış olduğu birçok karar iştahımızı altüst etmekte, bizi gönülsüzlendirmektedir Kararlar arasında çelişkiler var. AYM Başkanı ile de görüşlerimi de paylaştım." görüşünü savundu.

Soylu açıklamasında şunları kaydetti:

28 Şubat akşamından itibaren Yunanistan’a geçen mülteci sayısı 148 bin 360. Denizden de 2 bin 390 kişi. Pazarkule'de bekleyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Geçen gün yine plastik mermi attılar. Bir daha yaparsanız 10 katını yaparız dedik ve yaptık. Avrupa'nın bu konudaki yüzüne de görmüş olduk.

Geçişler devam ediyor tabii. Meriç zaten 20 metrelik bir mesafe, bir kayığa biniyorsunuz, onlarca yüzlerce geçiş yeri var zaten. Su seviyesi de düşüyor. Biz yaşlılarımızın sağlığını düşündüğümüz için koruyoruz. Yaşlılar değil, gençler de hayatlarını yavaşlatsın. Yurt dışından 15 bin kişi geldi. Yurt dışından gelenlerli 14 gün karantinada tutuyoruz.

Suudi Arabistan bize ve dünyaya vaka bildirmedi. Ne zaman ilk vakası çıktı, tedbir aldı Sağlık Bakanı.Bazı ülkeler bunları saklama fırsatına ve şansına sahipler. Saklıyorlarsa ve paylaşmıyorlarsa bizim yapacağımız resmî rakamlara bakmak.

Birçok belediye başkanlarımızla belediye meclisi kararının değerlendirdik. Sağlık Bakanı ile paylaşıp sayın Cumhurbaşkanımız ile paylaştı. Nisan, mayıs, haziran ayında il genel meclisleri ve belediye meclisleri erteledik. Olağanüstü koşullarında toplanabilirler. Pazarlarla ilgili bir tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Pazarı yasaklamayacağız ama tedbirleri arttıracağız. Sosyal izolasyon için elimizden ne geliyorsa gerçekleştireceğiz.