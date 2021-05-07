İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Bana göre suç ama buna soruşturma izni vermem

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu törende ne için var? İstanbul’un fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han için fethin ertesi gününde orada, onun kabrini ziyaret etmek için, ona dua etmek için, ona medyun-u şükran olduğumuz tüm İslam alemi adına, İstanbul adına hislerimizi ifade etmek için var. Onun görevi orada o.

Vatandaş bunu görünce doğal olarak bunun hem Gülbahar Hatun’a, hem Fatih Sultan Mehmet’e saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum.

"Böyle bir görüntü olamaz"

Soylu, “Bu suç mudur?” sorusuna “Bana göre öyle. Böyle bir görüntü olamaz” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

Bu bir vatandaşımızın şikayeti. Birçok şikayet var böyle, birçok yerden gelmiş. Başka bir şikayet daha var bunun dışında o da şu, diyor ki siz terör örgütünün desteklediği siyasi partinin belediye başkanına gidiyorsunuz, suçu ve suçluyu, kayyımları övüyorsunuz. ‘Sizin görevden alınacak olmanızı kabul etmiyorum’ diyorsunuz. Vatandaş onu da şikayet ediyor. Birçok yerden geliyor ve bu şikayetler toplanıyor.

Bu şikayetler 2 türlü bize gelir. Valiliklere ve İçişleri Bakanlığı’na gelir. 2’ncü tür olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Savcılık suç duyurusuyla birlikte işleme koyar. Tartışma şu: Burada bu işleme konulmalı mıydı. Burada kişiye özel bir durum söz konusu değildir. Burada bir soruşturma söz konusu değildir. Ben buna soruşturma izni vermem."