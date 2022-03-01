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Politika

İçişleri Bakanı Soylu'dan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yorumu: Millet bu treni geri döndürecek değildir

6 muhalefet partisi dün Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı

01 Mart 2022 12:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 muhalefet partisinin üzerinde uzlaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni dün imzalamasına yönelik olarak, "Varsın birileri, eski vesayeti allayıp pullayıp tekrar canlandırmaya, güya 'güçlendirilmiş sistem' diye tekrar başımıza bekçi dikmeye kalksın. Devletimiz bugün güçlüdür, devletimiz bugün hızlıdır, devletimiz bugün etkili ve acziyete düşmeyen bir devlettir. Millet bu treni geri döndürecek değildir" dedi.

Antalya'da YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi Toplantısı'na katılan Soylu, muhalefetin"Her yatırım ve her atılımda, 'Siz yapamazsınız, siz edemezsiniz, bizim gücümüz yetmez, ne işimiz var, ne gerek var' diyen anlayış"ta olduğunu savundu.

Soylu, "Bugün tüm hedeflerine ulaşan, dediğini yapan, milletine dünya standartlarında otoyolları, kamu hizmetlerini sunan bir ülke var. Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeye sadece kuru kuru öz güven yüklemedi. Gücünü kullanabilecek bir sistem tesis etti ve özellikle, ayağımıza pranga vuran bir vesayet sistemini de ortadan kaldırdı. Varsın birileri eski vesayeti allayıp pullayıp tekrar canlandırmaya, güya 'güçlendirilmiş sistem' diye tekrar başımıza bekçi dikmeye kalksın. Devletimiz bugün güçlüdür, devletimiz bugün hızlıdır, devletimiz bugün etkili ve acziyete düşmeyen bir devlettir. Millet bu treni geri döndürecek değildir" diye konuştu. (DHA)

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