İçişleri Bakanı Soylu: CHP, darbe iklimini küçümseyerek meşrulaştırmaya çalışıyor; çünkü ‘arkası yarın’ı düşünüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayımladığı bildiriyle ilgili olarak CHP'ye yüklenirken, "CHP'nin darbe iklimini küçümseyerek meşrulaştırmaya çalıştığını" savundu. Soylu, "Çünkü, ‘arkası yarın’ı düşünüyorlar. Bir sonraki için kadroları muhafaza etmeye çalışıyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Soylu'nun şu sözlerini aktardı:

"CHP, darbe iklimini küçümseyerek meşrulaştırmaya çalışıyor. 27 Mayıs’tan bu yana o misyonunu sürdürüyor. Bildiriyi yayınlayan amiraller ile CHP arasındaki yoğun bir temas dikkati çekiyor. Ancak amiraller yayınladıkları bildiri ile kendilerini açık edince, millet buna tepki gösterince CHP bu kez olayı küçük göstermeye, emekli amiraller tabancalarıyla mı darbe yapacaklar, diye basitleştirmeye çalışıyor. Neden? Çünkü, ‘arkası yarın’ı düşünüyorlar. Bir sonraki için kadroları muhafaza etmeye çalışıyorlar.”

Soylu'nun "Demokrat Parti geleneğinden geldiği için darbeler konusunda önemli bir birikime ve duyarlılığa sahip" olduğunu savunan Selvi, Soylu'nun şu ifadeleri kullandığını belirtti:

“27 Mayıs’tan önce ‘9 Subay’ olayı yaşanmıştı. 9 Subay olayı hakkıyla değerlendirilseydi, cuntanın bağlantıları ortaya çıkarılsaydı 27 Mayıs olmayabilirdi. Ama ne oldu? Cuntacılar beraat ettirildi, darbe hazırlığını ihbar eden Samet Kuşçu cezalandırıldı. Bu içerideki cuntalara, siz arkası yarına hazırlanın. Siz darbe yapın, demektir. O nedenle bu tür bağlantıların ortaya çıkarılması çok önemlidir."

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Kemal Kılıçdaroğlu: Bu sahte gündemler tutmaz; Erdoğan yarattığın yıkım ile seni yüzleştireceğim