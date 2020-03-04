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İçişleri Bakanı Soylu: Avrupa Yunanistan'ı şımartıyor

"Milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı"

04 Mart 2020 14:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 sığınmacının ölmesi, 5'inin yaralanmasına ilişkin, "Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor. Çünkü Avrupa şımartıyor" dedi.

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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 11.00'de, Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip, insan hakları ihlallerine devam ediyor. Çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı" ifadelerini kullandı.

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