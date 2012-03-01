İçişleri Bakanı Şahin: Alevi evlerini çocuklar işaretlemiş

T24 - İçişleri Bakanı Şahin, Adıyaman'da bazı evlerin işaretlenmesi olayının 3 çocuk tarafından gerçekleştirildiğini belirterek ‘Yalnızca Alevilerin değil diğer evlerin kapılarına da bu işaretler yapılmış’ dedi.

Bakan Şahin, ilk bulguya göre olayın 3 çocuk tarafından gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldığını ifade etti.

Bakan Şahin, şunları söyledi:

''Adıyaman il merkezimizde, daha çok Alevi yurttaşlarımızın yaşadığı mahallede, pazarı pazartesiye bağlayan gecede, 27 Şubat gecesi bazı evlerin duvarlarına belli işaretler, daha doğrusu ne olduğu anlaşılamayan bir yazılamanın olduğu bilgisi polisimize Adıyaman'da intikal ettirildi. Arkadaşlarımız o gün bugün çalışıyorlar.

İlk bulgular itibariyle bunun, görgü tanıklarının ifadesine dayalı bulgular itibariyle bu yazılamanın üç çocuk tarafından yapıldığı şeklinde ama diğer olasılıkları da değerlendirmeye devam ediyoruz. Ta ki o çocukların kim olduğunu buluncaya kadar ve olayı kesinleştirinceye kadar. Çocukların yaptığına dair en mantıki kanıtımız yazılamalar insan boyu itibariyle 2 metre, 1.80, 1.60 metre değil de bir çocuk boyu mesafesinde yazılamalar çocuklar tarafından yapıldığını gösteriyor.''

İdris Naim Şahin, sadece Alevi vatandaşların evlerine ''yazılama'' yapılmadığına da dikkat çekti.

Şahin, şöyle konuştu:

''Ayrıca sadece Alevi yurttaşlarımızın evleri değil, üç tane de Alevi olmayan, aynı sokaktaki komşu evlerin duvarlarında da var. Şimdi olayların olduğundan fazla büyütmenin yanlışı burada da görülüyor. Neticede boyalama yapılmış, çocuk yapabilir ama başka amaçla da yapılabilir. Üç günlük araştırmanın sonucunda gelinebilen bulgu bu. Başka bir amacı varsa onu da araştıracağız.

Fakat sonuca varmadan, kesinleşmeden buradan Alevi yurttaşlara yönelik bir provokasyonun, bir tehdidin, bir işaretin verildiğine dair yorumlara gidilmesinin hiç de doğru olmadığını ifade etmek istiyorum.''