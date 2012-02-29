HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA

Adıyaman'da Alevi ve Kürtlerin oturduğu 45 ev işaretlendi. Uyandıklarında evlerinin kapı ve duvarlarının işaretlendiğin gören vatandaşlar büyük korkuya kapıldı. Adıyaman Valiliği ve emniyet failleri bulmaya çalışırken, vatandaşların maileri ve telefonlarıyla durumdan haberdar olan CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, “Umarım, bilinçli, planlı bir şey değildir” dedi. Fırat,emniyetin, bu işle ilgili olabileceği gerekçesiyle ‘çocuk’ unsurunu göz ardı etmediğini söyledi.

45 aileden suç duyurusu

İşaretlemenin gece yaşandığını anlatan Hüseyin Aygün, kendilerini emniyette hissetmeyen 45 ailenin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat da 45 evin sırayla işaretlendiğini ancak sembollerin farklı olduğunu kaydetti. “ Dün gece kapı ve duvarlara işaret koymuşlar” diyen Fırat, valilik ve emniyetle sürekli irtibat içinde olduklarını söyledi. Yüzde 90’ı Alevi ve Kürt vatandaşlarının oturduğu Karapınar Mahallesi’nde yaşanan olay da Emniyet’in çocuk faktörünü de göz ardı etmediğini anlatan Fırat, “ Emniyet ‘çocuk’ olabileceğini de değerlendiriyor. Kapı ve duvarlarda farklı işaret ve semboller var. Umarım bilinçli ve planlı bir şey değildir. Ben de tedirginim”.

Salih Fırat ile Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, birlikte düzenledikleri basın toplantısında, Adıyaman'da bazı evlerin işaretlenmesi olayının bir an önce aydınlatılması gerektiğini söyledi.





‘Mahalleli uyuyamıyor’

Fırat, Adıyaman'da Kürt ve Alevi nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bir mahallede 45 evin kapı ve duvarlarının "anlamsız ve tanımsız" şekil ve yazılarla doldurulduğunu belirterek, "bu olay Pazarı Pazartesine bağlayan gece olmuştur. mahalleli gece uyuyamamaktadır. Bu olayın üzeri örtülmemeli ve derhal gerekli, hassas soruşturma yapılmalı”



Fırat, mahalle sakinlerinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek şunları söyledi:



"Mahalleli suç duyurusunda bulundu. Çünkü korkuyor, uyuyamıyorlar Emniyet Müdürü mahalle sakinlerine, 'Bu olayın örgütlü ya da planlı bir durum olmadığını düşündüğünü, bir kaç çocuğun bunu yapmış olabileceğini, endişeye gerek olmadığını, ancak yine de her türlü istihbari faaliyeti yaparak, gerekli soruşturmayı sürdüreceklerini' söylemiş. Vali de buna benzer ifadelerde bulunmuş. Tarihimizde buna benzer kötü olaylar olduğu için tedirgin olduk. Maraş olayları bir provokasyondur. Biz de acaba bu işin arkasında bir provokasyon var mı diye düşünüyoruz. Bu düşüncelerimizi, sayın bakan'a ilettik. Olaydan haberi yokmuş. Genel Kurul'da da görüşlerimizi anlattık. Adıyaman bir mozaiktir. Bir provokasyondan endişe ediyoruz. Bu olayın üzeri örtülmeden ortaya çıkarılmalıdır."



tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ise, "bu ülkede, ana muhalefet liderinin inancı Başbakan tarafından alay konusu yapılırken, bu ve benzeri konular üzerinden provokasyonların zemini oluşturulmaktadır. bir an önce bu işin sorumluları bulunmalıdır" dedi.



