İçişleri Bakanı'ndan "Atatürk fotoğrafı asılı olduğu için Çeşme Kaymakamı görevden alındı" iddialarına yanıt: Tövbe, olur mu öyle şey

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çeşme Kaymakamı Mehmet Kara'nın Atatürk fotoğrafı asılı olduğu için görev yerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin iddialara, "Tövbe. Olur mu öyle şey” yanıtını verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’ya “Yoğun olarak şikâyet alınan 6 işletmeye polisle birlikte yoğun bir denetim yapılması ve pandemi sürecinde gereken önlemleri yeterince almayan 6 beach’in 15 gün süreyle geçici olarak kapatılması” talimatını verildiğini yazdı. Selvi, "Belli ki orada devlet otoritesinde bir zaaf oluşmuş. Süleyman Soylu, “Olaylar bu noktaya gelmemeliydi” deme gereği duymuş. Çeşme’de devlet otoritesinin sağlanması için böyle bir tasarruf yapılması uygun bulunmuş." görüşünü savundu.

Selvi yazısında, "Momo’da yaşananlar ne Çeşme Kaymakamı’nın makam koltuğunun arkasına büyük Atatürk fotoğrafı asılı olduğu için yaşandı, ne de Hacı Mehmet Kara bu olaydan dolayı görevden alındı. Sosyal medyadaki bu iddiaları hatırlattığımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tövbe. Olur mu öyle şey” diye tepki gösterdi. Sadece kaymakam Hacı Mehmet Kara’nın değil, tüm kaymakam ve valilerin makam odasında Atatürk fotoğrafı asılı. Onu görevden alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun makam odasının en görünür yerinde de Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları yer alıyor." ifadesini kullandı.

Selvi, "Yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’nın görevden alınması Ukraynalı model Daria ile ilgili değil. Ama Daria’nın dövülmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Çünkü Çeşme’de bir süredir bir yönetim zaafiyeti yaşanıyormuş, Momo’nun da içinde yer aldığı beach’lerden şikâyetler alınıyormuş." değerlendirmesinde bulundu.

Selvi, Soylu'nun, “Tatil döneminde bu beach’lerden gelen kalabalıkların görüntüleri kabul edilemez. Bütün denetimlere rağmen koronavirüs salgınını önlemeye yönelik tedbirlere uymadan yapılan eğlenceler bizim için kabul edilemez. Elbette ki bizim sorumluluğumuzdadır. Devlet de bunun için vardır” dediğini aktardı.

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Ne olmuştu?

Çeşme Kaymakamı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi. Kara, İçişleri Bakanlığı kararıyla Manisa Vali Yardımcılığına getirildi. Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.

Çeşme’de Ukraynalı top model Daria Kryrliuk’un dövülmesi sonrasında yeri değiştirilen Kaymakam Mehmet Kara’nın görevden alınmasında rapçi Murda’nın bayramda verdiği konserde pandemi önleminin alınmamasının etkili olduğu öğrenildi. Konser görüntülerinin kendisine ulaşması sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker’e yer değişikliği talimatını verdiği ifade edildi.

TIKLAYIN | Çeşme Kaymakamı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi

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