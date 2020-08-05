Murda’nın konser görüntüleri Kaymakam Kara’nın başını yedi

T24 Ankara

Çeşme’de Ukraynalı top model Daria Kryrliuk’un dövülmesi sonrasında yeri değiştirilen Kaymakam Mehmet Kara’nın görevden alınmasında rapçi Murda’nın bayramda verdiği konserde pandemi önleminin alınmamasının etkili olduğu öğrenildi. Konser görüntülerinin kendisine ulaşması sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker’e yer değişikliği talimatını verdiği ifade edildi.

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk’un Çeşme’de bir beach clubta dövüldüğü iddiasıyla başlayan olaylar zinciri çerçevesinde İzmir Vali yardımcılığına çekilen Çeşme Kaymakamı Kara’nın görevden alınmasında Ankara’ya ulaşan görüntülerin etken olduğu öne sürüldü.

T24’ün edindiği bilgiye göre, Hollanda doğumlu Türk rapçi Murda, Kurban Bayramı tatilinde Çeşme’de konser verdi. Tren Aya Yorgi’de 1 Ağustos’ta verilen konser sırasında pandemi kurallarına uyulmadığı yönünde görüntüler Ankara’ya ulaştı. Konserde sosyal mesafe uygulanmadığı yönündeki görüntülerin Bakan Soylu’ya ulaşmasından sonra Soylu’nun Kaymakam Kara’nın görev yerinin değiştirilmesi talimatını verdiği kaynaklarca ifade edildi.

Kurban Bayramı tatili sırasında gerek polis bölgesi, gerek jandarma bölgesindeki kimi işletmelere sosyal mesafe koşullarıyla ilgili işlem yapıldığı, aralarında Ukraynalı model Kryrliuk’un saldırıya uğradığı iddia edilen işletmenin de yer aldığı altı işyerine ise kapatma cezası verilmişti.