T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

İçişleri Bakanı: Milletimizi bu gece de sokağa davet ediyorum

"Bunların yaptığını Yunan yapmaz"

16 Temmuz 2016 19:50

İçişleri Bakanı Efkan Ala, darbe girişimine karşı halkı bir kez daha sokağa çağırarak, "Bu akşam da meydanlarda olmalıyız" dedi. "Bunların yaptığını Yunan yapmadı" diyen Ala, "Tedbirler alınıyor ama bu milletimizin meseleye sahip çıkması üzerinden bir şey ifade ediyor. Bunun korkularından bile kurtulacağız" ifadesini kullandı.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ala'nın açıklamaları şöyle:

"Bu akşam da sokaklarda olmalıyız. Güvenlik güçleri de, polis de, hem askerin içinde, hem jandarmanın içinde bu çeteye karşı olanlarda orada bir tereddüt yok ama riske edilecek bir durum değil. Görüyorsunuz Meclis’i bombalayan, Cumhurbaşkanımızın kaldığı yeri bombalayan... Yani bunu Yunan yapmadı. Yunan derken, savaştayken düşmanımız yapmadı. Sokakta olmak lazım. Tekrar sokağa davet ediyorum. Tedbirler alınıyor ama bu milletimizin meseleye sahip çıkması üzerinden bir şey ifade ediyor. Bunun korkularından bile kurtulacağız.

Sistem sorunu da var. Yani sistem gerçekten bu tür marazi durumları üretiyor. Bu tür marazi durumların saklanmasını, gizlenmesini de mümkün kalıyor. Hazır tüm partiler buna karşıyken güzel bir inisiyatifi de birlikte alırız."

ETİKETLER

Efkan Alaİçişleri Bakanısokağa çağırıyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24