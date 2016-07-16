İçişleri Bakanı: Milletimizi bu gece de sokağa davet ediyorum

İçişleri Bakanı Efkan Ala, darbe girişimine karşı halkı bir kez daha sokağa çağırarak, "Bu akşam da meydanlarda olmalıyız" dedi. "Bunların yaptığını Yunan yapmadı" diyen Ala, "Tedbirler alınıyor ama bu milletimizin meseleye sahip çıkması üzerinden bir şey ifade ediyor. Bunun korkularından bile kurtulacağız" ifadesini kullandı.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ala'nın açıklamaları şöyle:

"Bu akşam da sokaklarda olmalıyız. Güvenlik güçleri de, polis de, hem askerin içinde, hem jandarmanın içinde bu çeteye karşı olanlarda orada bir tereddüt yok ama riske edilecek bir durum değil. Görüyorsunuz Meclis’i bombalayan, Cumhurbaşkanımızın kaldığı yeri bombalayan... Yani bunu Yunan yapmadı. Yunan derken, savaştayken düşmanımız yapmadı. Sokakta olmak lazım. Tekrar sokağa davet ediyorum. Tedbirler alınıyor ama bu milletimizin meseleye sahip çıkması üzerinden bir şey ifade ediyor. Bunun korkularından bile kurtulacağız.

Sistem sorunu da var. Yani sistem gerçekten bu tür marazi durumları üretiyor. Bu tür marazi durumların saklanmasını, gizlenmesini de mümkün kalıyor. Hazır tüm partiler buna karşıyken güzel bir inisiyatifi de birlikte alırız."