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Koronavirüs

İçişleri Bakanı: İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı

"Sert sözlerle değil, telkinle hareket ediyoruz"

30 Mart 2020 09:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  “Başlangıçta yurtdışından gelenler tehlike oluşturuyordu. Devamında İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı” dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet'e konulan Soylu, İstanbul'da yaşayanlara, “Lütfen İstanbul’dan ayrılmayın, bir yere gitmeyin, olduğunuz yerde kalın!” çağrısını yaptı. 

Soylu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edilen günlerde sert sözlerle değil telkinlerle hareket ettiklerini dile getirdi. 

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