İçişleri Bakanı "Duymadım" demişti: "Burası Ermeni mezarlığı değil, teröristler gömülemez" diye bağırdım!

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde saldırdığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli Cemil Özdemir ifadesinde, "Burası Ermeni mezarlığı değil, teröristler gömülemez" diye bağırdığını itiraf etti. Savcılığın dosyasına giren ve polis tarafından hazırlanan Polis İzleme Tutanağı'nda da bu ifadeler yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırı olayında "Ermeni" sözünün geçmediğini söylemişti.

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HDP'li Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine saldırı gerçekleştirilmişti. Cenazeye gerçekleştirilen saldırının ardından cenaze mezardan çıkartılmıştı. Sol'da yer alan habere göre gazeteci Özgen Bingöl, saldırganlardan Cemil Özdemir'in ifadesini sosyal medya üzerinden paylaştı. Cenazeye saldıran kişinin "Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti mezarlığı, burası Ermeni mezarlığı değil, teröristler gömülemez" dediğini kabul ettiği ortaya çıktı.

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