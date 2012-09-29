İçişleri Bakanı: Dindar insanlardan zarar gelmez

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, inançlı dindar ile inançsızların tarihini ve bugününü değerlendirdi. Şahin, 'Tarihe baktığımızda günümüzü takip ettiğimizde, başta kendisine sonra çevresine zarar veren insan veya o insanların oluşturduğu örgütlerin ortak paydası, inanç değerlerinden yoksun olmasıdır. İnançlı dindar insanlardan sokağa, şehre, bölgeye, ülkeye, dünyaya asla zarar gelmemiştir, gelmez gelmeyecektir" dedi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ensar Vakfı ile Ordu Müftülüğü'nce yaz dönemi Kuran Kursu'nu başarıyla tamamlayan çocuklara bisiklet dağıtım törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Şahin, etkiliğin son derece güzel olduğunu söyledi.

Çocuklara ilgi gösteren aileleri ve hocalarını gönülden tebrik ettiğini belirten Bakan Şahin, şunları kaydetti:

“İnançlı dindar insanlardan sokağa, şehre, bölgeye, ülkeye, dünyaya asla zarar gelmemiştir, gelmez gelmeyecektir. Bu dünyanın ve insanlığın teminatı, barışının ve huzurunun teminatı ideal sahibi, inançlı ve inanç değerlerine sahip insanlardır. Tarihe baktığımızda günümüzü takip ettiğimizde, başta kendisine sonra çevresine zarar veren insan veya o insanların oluşturduğu örgütlerin ortak paydası, ortak özelliği inanç değerlerinden yoksun olmasıdır. O halde kişilerin inançlı olması büyük değer ve önem taşımaktadır. Kişilerin inancı doğru temellere bağlı olarak doğru kaynaklardan ve doğru örneklerden edinmesi yine o kadar önem ve değer taşımaktadır.”

Çocukların en büyük değer olduğuna işaret eden Bakan Şahin, şöyle devam etti:

“Çocuklarımız gelecek açısından hem kendi gelecekleri hem ailelerinin gelecekleri, şehrin geleceği ve ülkenin geleceği açısından insanlığın geleceği açısından en büyük değerdir. Varlık aleminin en saygın unsuru insandır. İnsanın kalitesi, insanın iyiliği kainatın dengesini korumada en önemli sigortadır. Bu bakımdan her yerde çocuk önemlidir. Her dönemde çocuk önemlidir. Çocuklarımızın ahlaken sağlam ilmen güçlü ve ruhende dengeli birer insan olarak yetişmeleri bizim için son derece önemlidir. Bu çabada devletimizin bütün kurumları milli eğitim teşkilatımız, diyanet işleri teşkilatımız, kültür bakanlığımız, gençlik spor bakanlığımız, içişleri bakanlığımız, güvenlik teşkilatlarımız ellerinden gelen çabayı ortaya koymakta ve bu çabaları da zaman zaman birlikte hayata geçirmektedirler.”

Bakan Şahin konuşmasının ardından bisikletleri çocuklara dağıtarak dikkatli kullanmalarını istedi.