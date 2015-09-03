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İçişleri Bakanı Altınok, 'kafalarını ezeceğiz' dedi, polis vakit kaybetmeden işe koyuldu!

İçişleri Bakanlığı'na atanan Selami Altınok, 'Başkaldıranların kafalarını ezeceğiz' demişti

Foroğraf: Vedat Arık

03 Eylül 2015 18:34

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Galatasaray Meydanı’na yürüyen ve sert müdahaleye maruz kalan Haziran Hareketi üyelerinden gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Selami Altınok’un “Kafalarını ezeceğiz” dediği saatlerde polis tarafından darp edildiğini öne süren 4 kişinin şikâyette bulunacakları öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, önceki gece Taksim Tünel’den Galatasararay’a yürüyen göstericilerin “Hırsız Katil Erdoğan” sloganı üzerine üst düzey bir emniyet yetkilisi araçtan “Lütfen Cumhurbaşkanımıza küfür etmeyelim” anonsu geçti. Bu uyarının ardından diğer polisler ise göstericilere, gazetecilere ve yolda bulunan yurttaşlara küfür ederek, sert müdahalede bulundu. Polis eylemcileri yerlerde sürükledi, kafalarını ezdi.

 

14 kişi serbest

 

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle önceki gün Taksim Tünel’de toplanarak Galatasaray Meydanı’na yürüyen gruba polisin müdahalesinin ardından 14 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, haklarında ‘Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme’ suçunu işledikleri iddiasıyla işlem başlatılmıştı. Geceyi nezarette geçiren 14 kişi, savcı tarafından ifadelerinin alınmasına gerek görülmeden serbest bırakıldı. Şiddete maruz kalan 14 kişi emniyet görevlileri hakkında şikâyette bulunacak.

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