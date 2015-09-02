İçişleri Bakanı: Başkaldırıya müsaade etmeyeceğiz, çok şiddetli bir şekilde kafalarını ezeceğiz!

İçişleri Bakanı Selami Altınok, "Terörle mücadele konusunda kararlılıkla gideceğiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve milletine karşı olan başkaldırıya müsaade etmeyeceğiz, gerektiğinde de çok şiddetli bir şekilde kafalarını ezeceğiz” dedi.

Yeni adli yılın açılışı dolayısıyla TBMM’de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, Kilis’te Suriye tarafından açılan ateş sonucu bir askerin şehit olması, bir askerin de kaybolmasıyla ilgili olarak, “Orada bir şehidimiz var, bir askerimiz de kayıp. Kayıp olduğunu söylüyorum, kaçırıldığına dair öyle bir şey söylemiyorum. Benim Vali Bey’den aldığım bilgi öyle. Çalışmaları arkadaşlarımız yapıyorlar. Net ayrıntıyı ben de alamadım. Çok taze bir olay” açıklamasını yaptı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Ayvalık Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan’ın ağabeyi Jandarma Yarbay Mehmet Alkan hakkında soruşturma açılıp açılmadığı sorusu üzerine de, “Çok zor soru soruyorsunuz daha iki günlük İçişleri Bakanına. Henüz dosyalara bakamadım, bakacağım inşallah” dedi. “Ailenizden siz de bir şehit verseydiniz belki Yarbay’ın bu hissiyatını anlardınız” diyen bir gazeteciye de Altınok, şu yanıtı verdi:

“İki gün oldu, dosyalara daha bakamadım. Daireye bile geçemedim. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Benim yaptığım konuşmayı da dinlemişsinizdir. O duygu hepimizin yüreğinde var. Allah kimsenin ocağına o ateşi düşürmesin. Bu milletin hiçbir evladına da o acıyı yaşatmasın diyoruz. Ama terörle mücadele noktasında da sonuna kadar kararlılıkla gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve milletine karşı olan başkaldırıya müsaade etmeyeceğiz, gerektiğinde de çok şiddetli bir şekilde kafalarını ezeceğiz.”