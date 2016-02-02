İçişleri Bakanı Ala: Arınç'ın açıklamaları tahminden ibaret; kasıtlı değilse de yanlış

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Mutabakatı’ndan haberi olduğunu söyleyen AKP'nin kurucuları arasında yer alan, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın açıklamalarının “bir tahminden ibaret” olduğunu savundu.

Gündemdeki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Efkan Ala, Bülent Arınç’ın dün kişisel Twitter hesabından yaptığı 6 sayfalık açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Sayın Arınç'ın yaptığı açıklamalar bir tahminden ibaret. Kasıtlı değilse de yanlış bir tahmin. Gizemli sözler söylenmeye kalkıldığında bunun sonu gelmez” dedi.