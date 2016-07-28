İçişleri Bakanı Ala: 3 bin 706 polis gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Efkan Ala, darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 3 bin 706 polis gözaltına alındığını açıkladı. Ala, “Bunlarda bin 648'i rütbeli. Tutuklananlar ise bin 361 polis, 677'si rütbeli, 684’ünün rütbesiz” dedi. Ala, "Ta 80'li 90'lı yıllardan itibaren buralara girmişler, hep birlikte sorumluyuz. Tuğgeneral olması için 1980'li 90'lı yıllarda girmiş olması lazım" diye konuştu.

Habertürk’te konuşan Ala’nın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kararlar alınmaya başlandı ve YAŞ öne alındı. Çünkü Türkiye'nin gerçekten ağır bir ihanet arkasından, memleketimizin ihtiyaç duyduğu kararların çok hızlı alınmasına ihtiyaç var.

Türkiye'nin ihtiyacına göre artık kararlar alınacak, bu inisiyatif kesinlikle ortaya kondu. Sokakta darbeyi önleyen, sayın Cumhurbaşkanımızın millete çağrısı ve sokağa milletimizin çıkması.

İşi rayına oturtan şey sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği liderlik ve arkasından milletin liderinin arkasında duruşu. Tankları, uçakları durdurdu.

Türkiye bir demokrasi tarihi yazdı, demokrasi tarihine altın bir imza attı. Bu rezilliği Türkiye'ye reva görenler, ihanetin en büyüğünü gösterdiler. Tarihimizde bunun eşine az rastlanır.

Hem Jandarma hem de Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri'ne bağlandı. Darbenin ihtimalini bile ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapacağız.

Bu neden önemli? 17-25 Aralık'tan sonra bi iç güvenlik paketi götürdük. O zaman yaptığımız değişikliklerle Emniyet'in içinde 35 bin kişinin yerini değiştirdik. Bütün yönetim kademelerindeki, paralel yapıdaki kişileri aldık, soruşturma açtık. Jandarma için kısmen yetki aldık, soruşturma açabilme, görevden uzaklaştırabilme, alay komutanlarını tayin etme yetkisi aldık.

Biz bu değişiklikleri yaptığımız için Türkiye genelinde Emniyet inanılmaz bir performans gösterdi. Sokaklarda nasıl bir mücadele verildiği çok ortada. Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezi işgal edilmişti, gidildi ve alındı orası. Kişileri idare edelim derken memleketi idareyi kaçırıyoruz.

Bunların sivil otoriteye bağlanması tehlikeyi bertaraf etme açısından önemlidir.

Milletimize vereceğimiz hesabı düşünüyoruz, düşünmek zorundayız. Bürokraside kapalı bir sistem, bakın kaç darbe üretti. Darbenin ihtimalinin bile ortadan kalkması için yapısal değişikliklere ihtiyaç var. Bu değişiklikleri yaptık, daha da yapılacak.

Jandarma'da, Sahil Güvenlik'te bütün rütbeler duruyor ama kimin albay kimin general olacağını, oradaki terfiler ve tayinler, bakanlıkta olacak. 3'lü kararname ile. Bu hesap verebilirliği artıracak.

Her bir birimin kendi alanında ayrı ayrı güçlü olması, ama Meclis kararıyla hepsinin bir araya gelmesi önem arz eder.

MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması masada, değerlendiriliyor. Çok ağır bir travma yaşadı, büyük bir ihanete şahit oldu Türkiye ama geleceğini hep birlikte düşüneceğiz. Hiçbir adımımız refleksif olmamalı.

Jandarma okullarının düzenlenmesi masamızda. Askerin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını MEB'in vermesi daha doğru.

Jandarma'nın içerisinde bir istihbarat birimi var. Daha önceki MİT tırları saldırısında büyük bir faciaydı yaptıkları. Harekat Merkezi'nin işgal edilmesine kadar plan yapıyorlar ama jandarma istihbarat bilgi vermiyor. Bunu niye örtbas edelim? İstihbarat var ama paylaşılmıyor, çünkü işin içerisinde.

İstihbarat teşkilatlarında reformlar yapacağız. Hem MİT'te hem diğer istihbarat birimlerinde, nasıl daha iyi olur, eksikler nerede, daha hızlı daha kapsamlı değişiklikler yapmalıyız.

Bu hareketlilik olduğunda uçaktaydım. Baktım, Hakan Fidan arıyor; sayın bakanım darbe oluyor, dedi. Oradan başladık konuşmaya. Benim MİT müsteşarımızla o an için diyalogum bu. Daha önce öğleden sonra almış bir bilgiyi, Genelkurmay'la paylaşmış, sadece bir suikast şeklinde değil ama biraz daha kapsamlı, bir şeyler oluyor, MİT'e şöyle şöyle yapacaklar deyince hemen bunu Genelkurmay'a iletiyorlar. O süre içerisinde birtakım görüşmeler oluyor. Bana ya da Cumhurbaşkanımıza bilgi aktarılmadı. Bir sistem açığı olduğu çok açık. İstihbarat eksiğinin olduğu çok açık, bu kadar iş yapılıyor nasıl haber verilmez?

AK Parti hükümetlerine kadar MİT'in içerisini de dizayn edenler darbeyi yapanlardı.

Şu ana kadar 3 bin 706 polis gözaltına alındı ve bunlarda bin 648'i rütbeli. Tutuklananlar ise bin 361 polis, 677'si rütbeli, 684'ü rütbesiz.

Emniyet istihbaratın önüne, emniyet istihbaratı teslim almak üzere o gün, bizim ihraç ettiğimiz, bir kısmını meslekten çıkardığımız eski istihbarat müdürleri gitti. Bu sefer o gidenler gözaltına alındı orada.