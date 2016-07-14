İçişleri Bakanı Ala: 26 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanı Efkan Ala, yapılan soruşturmaların ardından şimdiye kadar 26 belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, incelemelerde bulunduğu Erzurum’un Tortum ilçesinde gündemdeki konuları değerlendirdi.



Mazıdağı Belediye Başkanı Necla Yıldırım ile eş başkan Ali Özkan’ın, Artuklu ilçesi Cevizlik Jandarma Karakolu’na bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısı sonrası görevlerinden alınmalarına ilişkin olarak Efkan Ala şunları söyledi:

"Mazıdağı’ndaki patlamada, bizim, müfettişlerin ve valilik değerlendirmelerine göre ciddi problemler var. Orada belediyenin bir kamyonu kullanılmıştır. Bu olacak iş değildir. Buna fırsat veren kim olursa olsun, gereği yapılır ve gereği de yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.



Devletin ve milletin imkanlarını, hele hele araçlarını terör örgütüne bombalı saldırıda bulunsun diye, bir şekilde buna imkan sağlar ve tahsis ederse gereği derhal yerine getirilir. Bu konuda soruşturma açtığımız belediye başkanlarını, bu konuya ilişkin yine soruşturma açılmış meclis üyelerini görevden uzaklaştırıyoruz."

"Halkımız çukur kazanları, bomba gönderenleri affetmesin"

Küresel bir sorun haline gelen terörle topyekun mücadele yapılması gerektiğine işaret eden Efkan Ala, terörün uluslararası işbirliği gerektiren bir boyuta ulaştığını belirtti.



Bakan Efkan Ala şöyle devam etti: "O bakımdan herkesin aklını başına alması lazım. Türkiye sınırları içerisinde milletin verdiği yetkiyi hiç kimse milletin aleyhine kullanamaz, kullanırsa da gereği yapılır. Bugüne kadar 26 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. Çünkü millet onlara ’hizmet etsin’ diye oy veriyor. Önce kanal kazdılar, çocukları, oradaki insanları arkasına koydular.



Kanalları kazarken milletin verdiği paraları ki biz hiç ayrım yapmadan devletin payı neyse gönderiyoruz, onları kanalda kullandılar. Sonra biz kanalları kapattık, temizledik, bu sefer de belediye araçlarını bombalı saldırılarda kullandırıyorlar. Teröristler çeşitli yollarla bahane uyduruyorlar, kurnazlıklar yapıyorlar ama devlet soruşturma açtığında bunların hepsi ortaya çıkıyor.



Oy verdiler, hizmet istesinler. Kendilerine hizmet yerine, çukur kazanları, bomba gönderenleri de asla affetmesinler. Bu siyasetin kabul edebileceği bir durum değil. Siyaset varsa şiddet yoktur, terör yoktur. Teröre destek olunca biz de gereğini yaparız, yapıyoruz ve görevden uzaklaştırıyoruz. Bundan sonra da tavrımızda hiçbir değişiklik olmayacak, daha da ciddi bir şekilde meselenin üzerine gideceğiz."

Suriyelilerin vatandaş yapılması

Suriyeli sığınmacılar ile Ukrayna’dan getirilerek Türkiye’de iskan edilen Ahıska Türklerine vatandaşlık hakkı tanınmasının İçişleri Bakanlığının sorumluluk ve görevleri arasında bulunduğuna dikkati çeken Efkan Ala, "Memleketimizin ve milletimizin lehine ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bizim aldığımız hiçbir karar, milletimizin aleyhine olmaz.



Milletimiz burada müsterih olsun. İkincisi bizim misafirlerimiz, Türkiye’de şu ana kadar dünyanın gıpta ettiği bir şekilde muamele görmüşlerdir. Bizim misafirperverliğimize yakışır bir şekilde şimdiye kadar nasıl yönettiysek bu mevzuyu, bundan sonraki alacağımız kararlar, milletimiz bilsin ki hem o misafirlerimizin lehine hem milletimizin lehine olacaktır ve tercih söz konusu değildir" diye konuştu.