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Mazıdağı belediye eş başkanları açığa alındı

Cevizlik Jandarma Karakolu'na bombalı araçla düzenlenen saldırının ardından soruşturma devam ediyor

14 Temmuz 2016 18:16

Mazıdağı Belediyesi Başkanı Necla Yıldırım ile belediye meclis üyesi olan ve belediye başkanlığında eş başkanlık görevini yürüten Ali Özkan'ın, ‘teröre destek’ verdikleri iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıkları belirtildi.

Habertürk’te yer alan habere göre, eş başkanların görevden alınma nedeni olarak, Artuklu ilçesi Cevizlik Jandarma Karakolu'na bombalı araçla yapılan saldırıda kullanılan aracın Mazıdağı Belediyesi'ne ait olması gösterildi. Saldırıyla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma ise sürüyor.

 

Saldırının ardından soruşturma başlatıldı

 

8 Temmuz Cumartesi günü saat 12.50'de belediyeye ait 5 ton patlayıcı yüklü kamyonla Cevizlik Jandarma Karakolu'na yapılan saldırıda Astsubay Adem Algın ile Jandarma Er Orkun Arparslan şehit olmuş, Rahime Korul adında köylü bir kadın da hayatını kaybetmişti. Saldırıda ayrıca 12'si asker 30 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise serbest kalmıştı.

Saldırıda kullanılan kamyonun adına zimmetli olduğu öğrenilen kamyon şoförü A.D., ile belediye araç parkı sorumlusu B.T., hakkında da tutuklama karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan Mazıdağı Belediyesi Zabıta Amiri'nin ifadesinin alınması işleminin ise sürdüğü kaydedildi.

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MardinMazıdağıCevizlik jandarma karakoluNecla YıldırımAli Özkan

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