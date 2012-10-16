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İçişleri Bakanı: 13 ilin büyükşehir olmasında siyasi bakış yok

Tasarının geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi. Tasarının maddeleri öğleden sonra toplanacak komisyonda ele alınacak

16 Ekim 2012 12:52

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 13 ili büyükşehir kapsamına alan yasa tasarısında "siyasi bakış ve kaygı olmadığını" söyledi.

TBMM İçişleri Komisyonu'nda, 13 ili büyükşehir kapsamına alan yasa tasarısının geneli üzerinde görüşmeler tamamlanarak, maddelerine geçilmesi kabul edildi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, tasarının geneli üzerinde yaptığı konuşmada, hükümetin ne yapmak istediğinin düzenlemede açık olduğunu ifade ederek, 29 ilde büyükşehir belediye yapısı içinde en ücra yerde yaşayan insanlara hizmet sunabilmeyi ve buna yönelik idari, hukuki, mali imkanları sağlamak amacıyla düzenleme yapıldığını kaydetti.

Tasarının aceleye getirildiği eleştirilerine karşılık Şahin, ''Bunun yapılacağını hepimiz biliyorduk. Büyükşehir belediyesinin il sınırları olarak belirlenmesi konusu, partimizin kuruluşuyla birlikte ortaya koyduğu programında açık şekilde yerini almıştır" dedi.

Yeni ilçe kurulmasında 50 bin nüfusu dikkate aldıklarını anlatan Şahin, büyükşehir belediye ilçesinin en az 50 bin nüfusa sahip olmasının yasada yer aldığını kaydetti.

Tasarıda siyasi bakış ve kaygı olmadığını söyleyen Şahin, ''Yeni mahalle kurulması için 500 nüfus kriterini teklif ettik. 5 bin nüfus kriteri geldikten sonra yeni belediye kurulmamıştır. Türkiye'nin yönetim yapısının önemli sorunlarından biri ölçektir. 50, 100, 250 nüfuslu köylerin yönetiminde hizmetlerin götürülmesinde karşılaşılan sıkıntılar ve gerekli olan yüksek maliyetleri biliyoruz. Buna yönelik düzenlemeyi, yanlışı devam ettirmemek için getirmek gerektiğini düşünüyoruz. Yeni mahalle ihdasında 500 kriterini uygun görmekteyiz'' diye konuştu.

Şahin, tasarıyla, köy korcularını da içine alacak şekilde düzenlemenin geleceğini, yeni köy ihdasına yönelik bir nüfus kriterini düşündüklerini ifade ederek, ancak mevcut köylerin ve mahallelerin kapatılmasına yönelik bir tasarrufları olmadığını söyledi.

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