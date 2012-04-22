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Ekonomi

Nüfusu 750 bini geçen 13 il büyükşehir olacak

Hükümetin uzun süreden beri üzerinde çalıştığı ve 13 ilin büyükşehir ilan edilmesine ilişkin tasarı, TBMM gündemine gelecek.

22 Nisan 2012 06:39

Hükümetin uzun süreden beri üzerinde çalıştığı ve 13 ilin büyükşehir ilan edilmesine ilişkin tasarı, TBMM gündemine gelecek

 

Hürriyet'in haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan, AK Partinin son MYK toplantısında ele alınan tasarının bir an önce yasalaşmasını istedi. İçişleri ve Maliye Bakanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı tasarıya göre, daha önce açıklanan Aydın, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Van, Manisa, Hatay, Malatya ve Mardin büyükşehir ilan edilecek. Böylece 29 il büyükşehir statüsünde olacak.

 

Başbakan ayrıntıları sordu

 

Nüfusu 750 bini aşan şehirlerin büyükşehir yapılmasına ilişkin yasa tasarısıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Geçtiğimiz pazartesi günü yapılan MYK toplantısında başbakana ayrıntılarıyla sunulan tasarıda, il sınırlarının büyükşehir belediye sınırı olarak esas alınması planlandı. Buna göre, şehirlerde gecekondulaşma ve afet riskine karşı makro planları uygulamak amacıyla yetki reformu yapılacak.

 

Gecekonduyu önlemek

 

İstanbul ve İzmit örneğinde olduğu gibi Türkiye genelinde illerin coğrafi sınırları, belediye sınırı kabul edilecek. Böylece büyük ölçekli imar planlarında il belediye meclislerinin kararları esas olacak. İlçe ve ilk kademe belediyeleri daha çok belirlenen makro plan içinde çalışacak. Ak Parti yöneticileri, “Birçok ilde gecekondular, kenar mahalleler oluşuyor. Bunları makro planlarla engelleyeceğiz. Çarpık kentleşmeyi önlemek amaçlanıyor. Sadece coğrafi büyüklüğü geniş olan Ankara gibi iller için özel statü yapabiliriz” dedi.

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AydınDenizliMuğlaTekirdağTrabzonŞanlıurfaKahramanmaraşBalıkesirVanManisaHatayMalatyaMardinAK PartiBaşbakan Tayyip ErdoğanilBüyükşehir

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