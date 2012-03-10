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Tasarı hazır, 13 il büyükşehir olacak

Nüfusu 750 bini geçen 13 il Büyükşehir oluyor. 2014 de, 29 Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek

10 Mart 2012 13:05


T24 - 750 bini geçen illeri Büyükşehir statüsüne almayı planlayan hükümet, 13 il için tasarı hazırladı, Nüfusunu bir yıl içinde 20 bin arttıran Mardin ve 15 bin arttıran Malatya da kapsama alındı. Mevcut 16 il ile birlikte, Türkiye’deki Büyükşehir sayısı 29 olacak. Yerel seçimlerinin yapılacağı 2014 yılında da, 29 Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek.

İçişleri Bakanlığı, TÜİK’in 2011 yılına ilişkin adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını inceledi ve Aydın, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Van, Manisa, Hatay, Malatya ve Mardin’in nüfusunun 750 bini geçtiğini saptadı. Bir önceki sayımda 742 bin olan Malatya’nın nüfusu da geçen sürede 15 bin artarak 757 bine çıktı.

Hükümet, depremde büyük zarar gören Van’ı da Büyükşehir Belediyesi yapacak. Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yapılacak değişikle il sınırları Büyükşehir belediyesi sınırları olarak kabul edilecek. Büyükşehir olan yerlerdeki il sınırları içinde, ilçe belediye başkanları da seçilecek.

 

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