İçinde cam parçacıkları bulunduğu tespit edilmişti: Nestle'den çikolata kararı

Nestle firmasının, Güney Afrika'da piyasaya sürülen ve içinde cam parçacıkları bulunduğu tespit edilen "KitKat" çikolatalarını piyasadan çektiği bildirildi.

Nestle Güney Afrika'dan yapılan açıklamada, kalite ve güvenlik kontrolü sırasında bazı KitKat çikolatalarında küçük cam parçalarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, önlem olarak içinde cam tespit edilen serilerin piyasadan çekildiği belirtildi.

Bugüne kadar herhangi bir yaralanma veya şikayetle karşılaşılmadığı kaydedilen açıklamada, seri numaraları paylaşılan ürünleri satın alan müşterilerin, bu ürünleri iade etmesi tavsiye edildi. (AA)