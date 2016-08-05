İçinde 'asetaminofen' olan ilaçlar baba olmayı zorlaştırıyor

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, yüksek dozda ve sık ağrı kesici kullanan erkeklerin çocuk sahibi olmada zorlandıklarını söyledi. Dr. Görgen'in işaret ettiği araştırmaya göre, eşi fazla miktarda ağrı kesici kullanan kadınların gebe kalma süresi uzuyor.

NTV'nin haberine göre, Human Reproduction dergisinde yayınlanan araştırmaya dikkat çeken Op. Dr. Betül Görgen, içerisinde asetaminofen (acetaminofen) maddesi bulunan ağrı kesicilerin erkeklerin baba olmasını zorlaştırdığını söyledi.

Dr. Görgen’in verdiği bilgiye göre, erkeğin idrarındaki asetaminofen yoğunluğunun 73,5 ng/ml’yi geçmesi durumunda, 5,4 ng/ml altında yoğunluk içerenlere göre gebelik oranı %35 düşüyor.

Michigan ve Texas’ta yaşayan, 501 çiftin katıldığı araştırmada, araştırmacılar çiftleri 1 yıla kadar takip etti.

Bu süreçte çiftlerin 347'sinde (%69) gebelik meydana geldi. Kadında saptanan yüksek asetaminofen konsantrasyonu gebe kalma süresini etkilemezken, erkekte saptandığında bu süreyi uzattığı görüldü.